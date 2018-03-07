HDP'li üç vekil hakkında fezleke

Giriş Tarihi: 7 Mart 2018 Çarşamba 12:48

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin paylaşımları nedeniyle HDP Van Milletvekilleri Adem Geveri, Bedia Özgökçe Ertan ve Lezgin Botan hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan fezleke düzenleyerek Adalet Bakanlığına gönderdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, ülkenin güvenliği ve bölge halkının huzuru için Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik uluslararası hukuk çerçevesinde icra edilen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin sosyal paylaşım sitelerinde, yürütülen operasyonlara dair terör örgütü ve gruplarını destekleyici mahiyette müzahir yazılı ve görsel paylaşımlarda bulundukları tespit edilen 26. Dönem HDP Van Milletvekilleri Adem Geveri, Bedia Özgökçe Ertan ve Lezgin Botan hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan fezleke tanzim olunarak, Adalet Bakanlığına gönderildiği" duyuruldu.

AA