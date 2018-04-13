Herkesi ilgilendiriyor! Bir zam daha...

Giriş Tarihi: 13 Nisan 2018 Cuma 12:16

Benzin fiyatının yarından geçerli olmak üzere 16 kuruş artırılması bekleniyor. Bugünden itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre satış fiyatına 13 kuruş zam yapılmıştı. Önceki gün yapılan 17 kuruşluk zammın ardından motorinin litresinde son iki günde toplam 30 kuruş fiyat artışı meydana geldi. Beklenen zammın ardından benzinin litresi İstanbul`da ortalama 5,93 liradan 6,09 liraya, Ankara`da 5,98 liradan 6,14 liraya İzmir`de ise 5,96 liradan 6,12 liraya yükselecek.Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.

(İHA)