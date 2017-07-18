Ana Sayfa Urfa Haberleri Hilvan'da 4 Kişinin Öldüğü Kavgaya 6 Tutuklama

Hilvan'da 4 Kişinin Öldüğü Kavgaya 6 Tutuklama

Hilvan İlçesi'nde akraba iki aile arasında çıkan ve 4 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin yürütülen soruşturmada 6 kişi tutuklandı.

Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 17:19
Hilvan'da 4 Kişinin Öldüğü Kavgaya 6 Tutuklama

Hilvan'ın Bağlar Mahallesi'nde geçen cuma günü Olzunga ile Küçükyavuz aileleri arasında kız alma meselesi yüzünden tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı kavga çıktı. Kavgada; Hüseyin Kaya, Reşat Nuri Küçükyavuz, Musa Küçükyavuz ile Mahmut Küçükyavuz ölürken, 5 kişi de yaralandı. Kavgaya ilişkin yürütülen soruşturmada 7 kişi gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulaması tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri serbest bırakılırken; Mehmet Emin Olzunga, Ali Olzunga, Ömer Olzunga, Şeyhmus Küçükyavuz, İzzet Küçükyavuz ve Mehmet Küçükyavuz tutuklanarak cezaevine konuldu.

(haberlet.com)

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Ucuz Toplu SMS Servisi
Bu habere de bakabilirsiniz Şanlıurfa’da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa’da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Kurumsal

İçerik

Şanlıurfa

Urfa Haber

Urfa

Yukarı Çık