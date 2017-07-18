Hilvan'da 4 Kişinin Öldüğü Kavgaya 6 Tutuklama

Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 17:19

Hilvan'ın Bağlar Mahallesi'nde geçen cuma günü Olzunga ile Küçükyavuz aileleri arasında kız alma meselesi yüzünden tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı kavga çıktı. Kavgada; Hüseyin Kaya, Reşat Nuri Küçükyavuz, Musa Küçükyavuz ile Mahmut Küçükyavuz ölürken, 5 kişi de yaralandı. Kavgaya ilişkin yürütülen soruşturmada 7 kişi gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulaması tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri serbest bırakılırken; Mehmet Emin Olzunga, Ali Olzunga, Ömer Olzunga, Şeyhmus Küçükyavuz, İzzet Küçükyavuz ve Mehmet Küçükyavuz tutuklanarak cezaevine konuldu.



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