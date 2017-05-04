Hilvan'da Mesire Alanı Hizmete Açıldı

Giriş Tarihi: 4 Mayıs 2017 Perşembe 21:09

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Hilvan TOKİ konutlarının yanında yapımı tamamlanan 100 bin metrekarelik mesire alanı halkın hizmetine sunuldu. Büyükşehir Belediyesinin devam eden 'tüm ilçelere mesire alanı' projesinin hizmete sunulan ilk çalışması olan Hilvan Mesire Alanı için tüm detaylar gözden geçirildi. İçerisinde yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, kamelyalar, oturma ve piknik alanları ile araç otoparkı olan Hilvan Mesire Alanının açılışında konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Hizmetler o ilçenin halkına yapılır. Hizmet hangi kurum tarafından yapılırsa yapılsın sahibi o ilçede yaşayan insanlardır. O yüzden bu hizmetleri halkımızın sahiplenmesini istiyoruz. Bu anlamda da tüm ilçelerimiz için planladığımız mesire alanı çalışmamızın tamamlanan ilk ayağını hizmete sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 100 bin metrekarelik alanımız içersinde ailelerimizin rahatça gelip oturabileceği, dinlenebileceği refah bir ortam oluşturuldu. Bu ihtiyaçtı ve şükürler olsun ki bu eksikliği de giderdik" dedi.



Hilvan'da cephe düzenlemesi başlıyor



Başkan Çiftçi konuşmasında kısa bir süre sonra Hilvan Prestij Caddesinde cephe düzenleme çalışmasına başlayacaklarının da altını çizdi. Hilvan'a estetik bir görünüm kazandırmakla birlikte prestij cadde uygulamasının tamamlanacağını sözlerine ekleyen Çiftçi, " Hilvan için yapmış olduğumuz çarşı bölgesindeki prestij caddesinde şimdi de cephe düzenleme işini başlatıyoruz. Caddenin altyapısı bitti, suyunu, kanalını, yağmur drenajını tamamladık. Aydınlatmaları yer altına aldık, asfaltını serdik ve kaldırımlarını yaptık. Şimdi ise cephe düzenleme işi sırada. Çünkü şehirler o toplumun kimliğidir. Eğer dışarıdan gelen bir misafir, çarşıda gezinirken bir düzen, nizam ve kalite görmediği zaman şehir olarak eleştiri yapmakta haklı. Onun için de cephe düzenleme işini de tamamlayarak Hilvan merkezini estetik açıdan daha güzel bir görünüme kavuşturacağız" diye konuştu.



Başkan Çiftçi ayrıca Hilvan için planlanan çalışmalar arasında yer alan Hilvan Arıtma Tesisinin yapımına da başlayacaklarını dile getirdi. Bunun için yatırımı Kalkınma Bakanlığı ve DSİ Genel Müdürlüğünün programına aldıklarını belirten Başkan Çiftçi, konunun takipçisi olduğunu söyledi.



Daha sonra mesire alanı çalışmalarından dolayı Başkan Çiftçi'ye teşekkür eden Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık ise Büyükşehir Belediyesinin, Hilvan Belediyesi ile birlikte ilçede çok güzel çalışmalara imza attığını söyledi.



Konuşmaların ardından Başkan Çiftçi ve davetliler hep birlikte mesire alanının açılışını gerçekleştirdi. Konuklar ile birlikte alanda gezinti yapan Çiftçi, vatandaşlarla da sohbet ederek hatıra fotoğrafları çektirdi.