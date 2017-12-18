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Hırsızlık için girdiği evden kaçarken hayatını kaybettiği iddiası

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde hırsızlık amacıyla girdiği evden kaçarken çitlerden düştüğü iddia edilen şüpheli öldü

Giriş Tarihi: 18 Aralık 2017 Pazartesi 16:50
Hırsızlık için girdiği evden kaçarken hayatını kaybettiği iddiası

ddiaya göre, ilçeye bağlı Durak Mahallesi'nde Fransa'da yaşadığı belirlenen Orhan B'ye ait eve hırsızlık amacıyla giren Mehmet Nuri Akkartal (20), komşuların durumu fark etmesi üzerine kaçmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede Akkartal'ı evin 50 metre ilerisindeki çitlerin yanında ölü buldu.

 Yapılan incelemenin ardından Akkartal'ın cesedi, Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaçarken düştüğü ve buna bağlı iç kanama geçirdiği değerlendirilen Akkartal'ın cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Jandarma ekiplerince 3 şüpheli gözaltına alındı.

 

AA

 

Çit Halfeti jandarma Nuri Akkarta lölü
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