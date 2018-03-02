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HRÜ, akademik teşvikte Türkiye dördüncüsü oldu

Harran Üniversitesi (HRÜ) Fen Edebiyat Fakültesi, akademisyenleri, akademik teşvik puan sıralamasında Türkiye dördüncüsü oldu.

Giriş Tarihi: 2 Mart 2018 Cuma 16:56
HRÜ, akademik teşvikte Türkiye dördüncüsü oldu

Harran Üniversitesi (HRÜ) Fen Edebiyat Fakültesi, akademisyenlerin bilim, teknoloji ve sanata katkı sağlayıcı nitelikte proje, araştırma ve yayınlarını desteklemek amacıyla verilen akademik teşvik puan sıralamasında Türkiye dördüncüsü oldu.

Fen Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Hasan Akan, yaptığı yazılı açıklamada, böylesine önemli bir başarıyı Harran Üniversitesine kazandırdıkları için son derece mutlu olduklarını belirtti.

Söz konusu başarıda akademik ve idari personelin katkısının çok büyük olduğunu aktaran Akan, şunları kaydetti:

"Üniversitemizin daha iyi yerlere gelmesi için tüm mensuplarımızla gayret göstermeye devam edeceğiz. Bu ülke ve bu topraklar için sorumluluklarının bilinciyle akademik gerekliliklerini yerine getiren öğretim elemanlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Gerek akademik ve idari kadromuzla, gerekse öğrencilerimizle daha çok çalışarak üniversitemizi her alanda daha üst sıralara taşıyacağız. Emekleri için üniversitemizin ve fakültemizin tüm mensuplarına teşekkür ediyorum."

 

 

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