HRÜ FETÖ firarisi profesörün maaş aldığı iddiası

Giriş Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 12:21

HRÜ'den yapılan yazılı açıklamada, daha önce HRÜ'de akademisyen olarak görev alan eski akademisyen Prof. Dr. Sait Yayla'nın durumuyla ilgili basın yayın organlarında gerçeği yansıtmayan haberlerin yer aldığı duyuruldu.



Açıklamada şunlar kaydedildi:



"Ahmet Sait Yayla, Kasım 2015'de, ABD'de bir konferansa katılmak üzere Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünden yolluksuz yevmiyesiz izin istemiş. Bölüm başkanı Fen Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu bir haftalık izin vermiştir. O tarihte Ahmet Sait Yayla'nın FETÖ ile olan bağlantısı tam olarak bilinmediği için üniversite yönetim kurulu bu izni onaylamış ve Ahmet Sait Yayla, ABD'ye gitmiştir."



Eski akademisyenin izni dolmadan üniversiteye bir sağlık raporu gönderdiğine değinilen açıklamada, söz konusu raporunda da New York Konsolosluğu ve Dışişleri Bakanlığı onayı ile kabul edildiğine dikkat çekildi.



Yayla'nın Amerika'da katıldığı bir konferansta, Türkiye aleyhinde konuşma yapmasının ardından hakkında soruşturma başlatıldığı vurgulanan açıklamada, "Soruşturma sonucunda Ahmet Sait Yayla'nın terör faaliyetine destek verdiği gerekçesi ile 20 Haziran 2016 tarihinde Şanlıurfa Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayrıca soruşturma sonucu Ahmet Sait Yayla'nın ihracı gerektiği kanaati YÖK'e bildirilmiştir. 20 Temmuz'da ilan edilen OHAL kapsamında Ahmet Sait Yayla açığa alınmış ve ihraç edilmiştir. Yayla, 15 Temmuz 2016'dan sonra üniversiteden herhangi bir maaş almamıştır." ifadelerine yer verildi.



FETÖ'nün akademisyen yapılanmasına yönelik 25 Temmuz 2016'da yapılan operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan Prof. Dr. Yayla ABD'de firari durumda olduğundan yakalanamamıştı.



Yayla, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü görevinden sonra üniversiteye geçiş yapmıştı.

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