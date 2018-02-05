HRÜ Ziraat Fakültesi İntörn Eğitimi Başlattı

Giriş Tarihi: 5 Şubat 2018 Pazartesi 19:58

İşbaşı (İntörn) Mühendislik, Ziraat Mühendisliği Eğitimindeki Derslerini Tamamlamış Öğrencilerin Son Dönemlerini Yaklaşık 4 Aylık Kesintisiz Olarak İş Yerlerinde Geçirecek Olan Mezun Durumundaki Mühendisler İçin Geliştirilen Yeni Bir Uygulamadır. Bu Uygulama Staj Uygulamasının Çok Ötesinde, Özel İşyerlerinde İşe Başlamak Ve Görev Almak Gibidir. Üniversitede Aldıkları Teorik Ve Pratik Eğitimlerinin Üzerine Direkt Olarak Çiftlik, Hayvancılık İşletmeleri, Sera, Tohumculuk Şirketleri, İlaç Ve Gübre Fabrikaları, Gıda İşletmeleri Gibi İşyerlerinde Çalışarak Tarım Sektörünün İstediği Tecrübe Ve Becerileri Kazanmaktadırlar.

Ziraat Fakültelerinde İntörn Eğitiminin İlk Defa Bu Yıl Uygulanmaya Başlandığını Ve Bu Sene 44 Son Sınıf Öğrencilerinin 27 İşyerinde İntörn Eğitime Başlayacağını Belirten Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Gündoğan; “Tarım Sektörünün En Büyük Sorunu Yetişmiş İnsan Gücü Sorunudur. İntörn Uygulaması Sayesinde Ziraat Fakültesi Mezunları Potansiyel İşyerlerini Ve Çalışma Ortamlarını Tanıyacaklar. Teorik Olarak Aldıkları Eğitimleri Uygulamalı Olarak Öğrenecekler. Bu Uygulama, Ülkemiz İçin İstihdam Bakımından Önemli Bir Kazanımdır. Böylece Hem Yeni Mezunlara İş İmkânı Sağlanacak Hem De Sanayinin Kalifiye İşgücü Açığının Kapatılması Fırsatı Ortaya Çıkacaktır. Ayrıca İntörn Öğrencilere Ödenen Ücret Ve Sigorta Masrafları Üniversite Tarafından Karşılandığından İşyerleri İçin Bir Mali Külfet Ortaya Çıkmaması Da Önemli Bir İmkândır Bu Uygulama Hem Fakülteler, Hem Öğrenciler Hem De Tarım Sektörü İçin Çok Önemli Bir Adımdır. Böyle Bir Uygulamada Öncü Fakültelerden Biri Olmaktan Da Gurur Duyuyoruz, Emeği Geçen Öğretim Elemanlarımıza, İdari Personelimize Ve İşyerleri Temsilcilerine Çok Teşekkür Ederim” dedi.

AA