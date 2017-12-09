HRÜ'de çocuk üroloji çalıştayı yapıldı

Giriş Tarihi: 9 Aralık 2017 Cumartesi 09:02

Hastanenin toplantı salonunda yapılan çalıştayda Gülhane Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Çocuk Cerrahi ve Üroloji öğretim üyesi Prof. Dr. İlhami Sürer ile Yeditepe Üniversitesi Çocuk Cerrahisi ve Üroloji öğretim üyesi Prof. Dr. Selami Sözübir, çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Ankara, Eskişehir, Adıyaman, Elazığ ve Gaziantep'te gelen doktor ve sağlık çalışanları da çalıştaya gözlemci olarak katıldı.

3 gün süren çalıştayda ameliyathaneden canlı olarak seminer salonuna yapılan yayınla ameliyatlar aktarıldı.

Mesane exstrofisi, epispadias, hipospadias olarak adlandırılan üriner sistemin en kompleks anomalileri, çalıştayda katılımcılara güncel bilgiler eşliğinde sunuldu.

Prof. Dr. Sürer, burada yaptığı konuşmada çalıştayın çok verimliği geçtiğini belirterek, bu tür programların önemini anlattı.

Çocuk ürolojinin önemine değinen Sürer, çalıştayda bu bölgede sık görülün dünyada nadir görülen tüm hastalıkları bir araya toplayarak bunların operasyonunu gerçekleştirerek bölge hekimleriyle bilgi paylaşımı yaptıklarını söyledi.

Sürer, çalıştay süresince çok sayıda zorluk derecesi yüksek dünyanın birçok ülkesinde dahi az sayıda merkezde gerçekleştirilen bu tip komplike ameliyatlar Harran Üniversitesinde başarıyla gerçekleştirildiğini kaydetti.

HRÜ Başhekim Yardımcısı ve Çocuk Cerrahisi öğretim üyesi Yrd.Doç. Dr .Mustafa Erman Dörterler de HRÜ Çocuk Cerrahisi ve Üroloji ekibi olarak tüm bölgenin merkezi olmayı amaçladıklarını belirterek, "Bu tip çalıştaylar, kongre, sempozyum çalışmalarımız konusunda hocalarımızla beraber artarak devam edecek." dedi.

Yapılan konuşmaların ardından HRÜ Başhekimi Emre Erkuş, Prof. Dr. Sürer ve Sözübir'e plaket verdi.