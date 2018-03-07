HRÜ'de Yüz Yüze Eğitim Başladı

Giriş Tarihi: 7 Mart 2018 Çarşamba 13:02

Anadolu Üniversitesi’nin Merkezi Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemi dâhilinde eğitim ve öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencilerine yönelik ücretsiz yüz yüze derslerin bahar dönemi başladı. Şanlıurfa'da eğitimler Harran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda veriliyor.

Sistem sayesinde öğrenciler, öğrenci kimliklerini göstererek hiçbir ücret ödemeksizin derslere katılabiliyorlar. Öğrenciler, derslerden faydalanmanın yanı sıra birbirleri ile yüz yüze sorunlarını paylaşıp, öğretim elemanına sorular sorarak konuları daha iyi anlayabiliyor.

Öğrenciler, derslerin yapılacağı derslikleri, derslerin gün ve saatlerini “AÖF Bürolarından” veya “www.harran.edu.tr” internet adresini inceleyerek öğrenebilirler.

Eğitim verilen dersler

Yüz yüze Öğretim Hizmetleri kapsamında verilecek 12 ders ise şu şekilde: Matematik II, Genel Muhasebe II, İktisada Giriş II, Osmanlı Türkçesine Giriş II, Makro İktisat, İstatistik II, Maliyet Yönetimi, Finansal Yönetim II, Finansal Tablolar Analizi, İngilizce II, Arapça II ve IV.

Harran Üniversitesi Yenişehir Yerleşkesinde bulunan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda deneyimli akademisyenler tarafından verilecek olan dersler, 26 Mayıs Cumartesi günü akşamına kadar kesintisiz devam edecek. Tüm Açıköğretim Fakültesi öğrencileri bu hizmetten faydalanabilecek.