HRÜ'den Çöl Varanı’ İle Enerji Verimliliği

Giriş Tarihi: 6 Şubat 2018 Salı 19:08

GAP-YENEV’de Çöl Varanı adı verilen, tasarımı ve imalatı tamamen merkezin uzman kadrosu tarafından gerçekleştirilen Rüzgâr Tüneli ile inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmalar yapı kabuğunda ve yapıların birbirine göre konumlarında yapabilecekleri düşük maliyetli düzenlemeler ile enerji verimliliği yüksek, çevre kirliliğini minimize edecek yenilikçi yapılar ve tasarımlar gerçekleştiriyor.



YAŞAMI KOLAYLAŞTIRACAK HESAPLAMALAR YAPILIYOR

Çöl Varanı ile bina ve benzeri yapılar etrafındaki akış ve ısı karakteristiği ölçüm testleri yanında çatı, balkon ve benzeri yapı bileşenlerinin yapı kabuğunun ısıl yüküne etkisinin ölçümünün de yapılabildiğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Zeynel Abidin Fıratoğlu, “Bina ve benzeri yapıların etrafındaki diğer yapıların havalandırma ve ısıl yüküne etkisinin tespitine yönelik test ve hesaplamalar, Fotovoltaik panel, termal güneş kolektörü ve benzeri tüm güneş uygulamalarına gelecek rüzgâr yükünün ölçüm ve hesaplamaları gibi yaşamımızı kolaylaştıracak birçok hesaplamayı bu cihaz sayesinde yapabiliyoruz” dedi.



ŞEHRİN HAVA SİRKÜLASYONU SAĞLANARAK

Dünyamızın daha yaşanabilir olabilmesi yolunda çalışmalar yapan GAP-YENEV öğretim elemanlarını takdir ettiğini söyleyen Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, “Yenilikçi ürünler geliştirmeye yönelik faaliyetler yürüterek, bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefleyen merkezimizin başvuru aşamasında olan birçok patent ve faydalı model çalışması da bulunmaktadır.

GAP-YENEV merkezimizde ülkemize yarar sağlayacak enerji verimliliği konularında çalışmalar yapılıyor. Hava tünelleri olarak yaptığımız ve uçaklar için kullanılan düzenek sistemini şehirlerimizin geleceğine yönelik olarak kullanılabilecek şekilde geliştirdik. Bu çalışmada hedefimiz, şehirlerin tasarımında rüzgâr akışını hesaplayarak şehir planlarını yapmaktır. Örneğin Harran evleri tasarımında yazın serin kışın sıcak tutan hava akışı var. Bundan esinlenerek bizim yaptığımız çalışmalarla binalarımızda hava sirkülasyonu sağlanarak, evlerin nefes alması amaçlanmaktadır. Geleceğimizi teminat altına almaya gönüllü üniversitemiz hocalarını tebrik eder, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.