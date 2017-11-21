HRÜ'den WhatsApp hattı atağı

Giriş Tarihi: 21 Kasım 2017 Salı 07:48

Harran Üniversitesi Rektörlüğü iletişim kanallarından en yüksek seviyede yararlanmak amacıyla kurmuş olduğu WhatsApp hattı sayesinde öğrenci ve personelin sorununa anında çözüm üretiyor.

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Rektörlük bünyesinde kurduğu WhatsApp hattı ile sorunları çözüme kavuşturuyor.

Öğrencilerin ve personelin her anlamda sorunlarına çözüm üretmek amacıyla kurulan WhatsApp hattına gelen sorunları çözerek mükemmel bir üniversite olma yolunda ilerlediklerini dile getiren Rektör Prof. Dr. Taşaltın; “Güçlü bir ekip 7/24 saat iş başındadır. Bu ekibimiz, personel ve öğrencilerimizden gelen sorunları rektörlük birimlerine anında iletip çözüme kavuşturuyor. Bu hattın kullanılması sorunların çözümüne daha erken katkı sunuyor. Her platformda bu hattın aktif kullanılması gerektiğini belirttim. Gelinen noktada çabalarımızın meyvelerini verdiğini görüyorum” diyerek son üç hafta içinde hatta iletilen 734 soruna çözüm üretildiği bilgisini paylaştı.

Üniversite Rektörlük bünyesinde kurulan WhatsApp hattı gizlilik esasına dayalı olarak çalışıyor.