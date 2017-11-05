HÜDA PAR heyeti Hilvanlı esnafların sorunlarını dile getirdi

Giriş Tarihi: 5 Kasım 2017 Pazar 14:42

Esnafın sıkıntılarını dinlediklerini belirten Hilvan İlçe Başkanı Osman Göçmen, esnafın yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, yetkililere, “esnafın sorunlarını çözün” çağrısında bulundu.

Daima halkın ve esnafın yanında olacaklarını ve halkın sorunlarının çözümü için gayret edeceklerini belirten Göçmen, İzollu Bozan Bey Caddesi üzerinde bulunan esnafları ziyaret etti.

Sıcak ve samimi bir ortamda geçen ziyarette esnafın taleplerini dinleyen Göçmen’e şikâyetlerini ileten Hilvan esnafı, ekonomideki belirsizlik, sık sık yapılan zamlar ve genel olarak piyasalardaki durgunluktan şikâyet ederek, yetkililerin bu yaşadıkları sorunlara çözüm bulması için ellerini taşın altına koymaları gerektiğini dile getirdi.

Ziyaretler sonrası değerlendirmelerde bulunan Göçmen, “Her cuma ilçemizdeki esnafları ziyaret edip sıkıntılarını dinliyoruz. Bu haftada çarşı merkezinde bulunan İzollu Bozan Bey Caddesindeki esnaflarımızın sorun ve sıkıntılarını dinledik. Genel olarak esnafımızın ekonomik bir sıkışmışlık ve işlerindeki durgunluk sıkıntı veriyor. Esnafımız, sürekli yapılan zamlardan dolayı zor durumda kaldıklarını söylüyor. Takdir edersiniz ki; yapılan bu zamlar küçük esnafı çok daha fazla etkilemektedir. Piyasalardaki bu belirsizliğin bir an önce son bulmasını temenni ediyoruz. Ancak hükümetin de küçük esnafa yönelik bazı tedbirler alması ve olabildiğince zararı halka ödetmemesi gerekir.” şeklinde konuştu.

Göçmen, ilçede esnaf ziyaretlerine devam edeceklerini sözlerine ekledi.