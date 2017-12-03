HÜDA PAR’dan Urfa Medyasına Ziyaret

Giriş Tarihi: 3 Aralık 2017 Pazar 17:46

Şanlıurfa’da görev yapan ulusal ve yerel basın kuruluşlarını ziyaret ederek yaşadıkları sorunları dinleyen HÜDA PAR heyeti, gündeme dair yöneltilen sorulara da cevap verdi.

Ziyarette, HÜDA PAR Şanlıurfa İl Başkanı Lokman Yalçın’a, HÜDA PAR Genel Merkez İstişare Kurulu Üyesi Basri Demir, Eyyübiye İlçe Başkanı Ahmet İdem, Haliliye İlçe Başkanı Ali Durmaz ve Karaköprü İlçe Başkanı Faruk Polat eşlik etti.

Doğruhaber Gazetesi Şanlıurfa Temsilcisi Mehmet Demir, İLKHA Şanlıurfa Muhabiri Hüseyin Sayhar, Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı ve Urfa Olay Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Celal Çiftçi, Urfa Ekspres İmtiyaz Sahibi Hasan Ray, Medya Urfa İmtiyaz Sahibi Nedim Atilla, Gazeteci Sedat Attila, Ajans Urfa Muhabiri Mustafa Payık, Gazete İpekyol Muhabiri Hüseyin Özkan, Urfa Değişim Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mahmut Kakız, Yazı İşleri Müdürü Ahmet Can, Muhabirler Murat Doğan, Mehmet Halhalli, Gazeteciler Başkanı ve Gap Gündem Gazetesi Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Polat’ı ziyaret eden HÜDA PAR heyeti, medya kuruluşları yetkilileri ve muhabirleri tarafından sıcak bir ilgiyle karşılandı.

HÜDA PAR’ın Şanlıurfa’da gündeme dair önemli açıklamalarının ve ziyaretlerinin olduğuna dikkat çeken medya temsilcileri, halkın yaşadığı sorun ve sıkıntıları gündeme getirmesiyle önemli bir adım attığını ifade etti.

Yapılan ziyaretler sonrası değerlendirmelerde bulunan HÜDA PAR Şanlıurfa İl Başkanı Lokman Yalçın, ziyaretlerde gündemdeki sorunların yanı sıra yerel basının yaşadığı sıkıntıları görüştüklerini dile getirdi.

HÜDA PAR olarak basın mensuplarını önemsediklerini söyleyen Yalçın, "HÜDA PAR Şanlıurfa İl Teşkilatı olarak gün boyunca ulusal ve yerel basın kuruluşlarını ziyaret ettik. HÜDA PAR olarak basın ve basın mensuplarını önemsiyoruz. Basın, bu memlekette ilkeli ve doğru haber yapma, halka ulaştırma adına çok önemli görevler icra etmektedir. Basın kuruluşları ile yaptığımız görüşmelerde yerel sorunlarla ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Ayrıca basın mensubu arkadaşlarımız yaşadıkları sorun ve sıkıntılarını dile getirerek tarafımıza ilettiler. Biz de HÜDA PAR olarak bu sorun ve sıkıntıları yetkili mercilerle yapacağımız görüşmelerde dile getireceğiz. Özellikle haber peşinde koşan basın mensuplarımızın engellenmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Gerek emniyet tarafından gerekse de diğer kurumlar tarafından önlerine herhangi bir engel çıkarılmaması gerekiyor. Onların da işlerini bağımsız yapabilmeleri için önündeki engellerin kaldırılması ve kolaylıklar sağlanması gerekir. Göstermiş olduğu yoğun ilgiden dolayı da tüm ulusal ve yerel basına teşekkür ederiz. Bu ziyaretlerimiz devam edecektir." ifadelerini kullandı.

"Memleketin sorunlarını dile getirmeye devam edeceğiz"

Yalçın, "Bizler HÜDA PAR olarak doğruları dile getirmeye devam edeceğiz. Memleketin sorunlarını hiç kimseden çekinmeden, hiç kimseye hakaret etmeden, kavga etmeden, çatışmadan, diyalog yollarıyla, sorunların çözümü için ne yapılması gerekiyorsa bizler yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Basın ilkeli ve doğru haber yapma konusunda adaletli olmalıdır. Yandaş basın olmamalıdır. Memleketin ve halkın hizmetinde olmalıdır. Bu bilinçteki basını sonuna kadar desteliyoruz." şeklinde konuştu.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade eden basın kuruşlarının temsilcileri ise HÜDA PAR'a çalışmalarında başarılar diledi.

“HÜDA PAR, Şanlıurfa’da en aktif çalışan partilerden biridir”

Şanlıurfa’nın sorunlarını gündeme getirme adına sahada en aktif partinin HÜDA PAR olduğunu söyleyen Gap Ajans Başkanı Gazeteci Sedat Atilla, “HÜDA PAR’ın ülke bazında güzel açıklamaları geliyor. Şanlıurfa’da en aktif çalışan partilerden birisiniz. Bundan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Diğer arkadaşlarınızda hepsi biribirinden değerli ve baştacıdır. Arkadaşlarınız bu ülkeye ve şehre hizmet etmek için varlar. Allah onlardan da razı olsun. Başkanım sizin aktifliğiniz az çok biliyoruz. Bu nazik ziyaretlerinizden ötürü de çok teşekkür ediyorum şeref verdiniz. Her zaman sizinleyiz, gönlümüz de sizinledir bu bilmenizi istiyorum.” dedi.

“Esnaf, resmi kurum ziyaretleriniz ve basına verdiğiniz demeçler, büyük bir boşluğu dolduruyor”

Siyasi partilerin ulusal ve yerel basınla diyaloglarının iyi düzeyde olması gerektiğini söyleyen Doğruhaber Gazetesi Şanlıurfa Temsilcisi Mehmet Demir ise "Bize yapmış olduğunuz ziyaret için teşekkür ediyoruz. Basının görevi sizin de bildiğiniz üzere kurumların ve resmi dairelerin aksayan yönlerini açığa çıkarıp bunun telafisi için bir ön ayak oluşturmaktır. Bundan dolayı Şanlıurfa’nın birçok sorununu, kimsenin dile getiremediği meselelerde HÜDA PAR’ın ön ayak olmasıyla ve bizlerin haber yapmasıyla bazı sorunların çözülebildiğini görüyoruz. Bundan dolayı son aylarda başta esnaf ziyaretleri olmak üzere resmi kurumları ziyaretiniz ve basına verdiğiniz demeçleriniz büyük bir boşluğu dolduruyor." ifadelerine yer verdi.