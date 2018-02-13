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HÜDA PAR'lı gençler, 28 Şubat'a karşı toplandı

Hür Dava Partisi'nin (HÜDA PAR) gençlik teşkilatı Hür Gençlik, antidemokratik uygulamalarla Türk siyasi tarihinde yer alan 28 Şubat dönemine karşı Karacadağ'da toplandı.

Giriş Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 12:10
HÜDA PAR'lı gençler, 28 Şubat'a karşı toplandı

HÜDA PAR Siverek İlçe Başkanlığı tarafından ilçeye 45 kilometre uzaklıktaki Karacadağ'da, "Hür Gençlik Karacadağ'dan sesleniyor, bu son 28 Şubat olsun" sloganıyla etkinlik düzenlendi. 

Şanlıurfa İl Başkanı Lokman Yalçın, etkinlikte yaptığı konuşmada, 28 Şubat döneminde dönemin yöneticilerinin başörtüsüne savaş açtığını ifade ederek, şunları söyledi: 

"28 Şubat'ta, topyekun en başta kadınlarımızın ve kızlarımızın başörtülerine el uzatıldı. Üniversite yıllarında bu olaylara birebir şahit olduk. Üniversite kapılarında başörtülü olduklarından dolayı okula alınmayan öğrencilere şahit olduk. İslami kimliğinden dolayı hemen hemen Türkiye'nin bütün illerinde, İslami faaliyet ve çalışma yürüten ve İslami bir yaşam isteyen tüm insanlara yönelik bir cadı avı başlatıldı. Binlerce, on binlerce insan gözaltına alındı, çok ağır işkencelerden geçirildi ve zindanlara atıldı." 

 

AA

 
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