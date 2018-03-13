HÜDA PAR'lı Yalçın Urfa'daki sorunlara dokundu

Giriş Tarihi: 13 Mart 2018 Salı 08:30

Yaptıkları esnaf ve çeşitli ziyaretlerinde, ciddi anlamda sorunlarla karşılaştıklarını söyleyen HÜDA PAR Şanlıurfa İl Başkanı Lokman Yalçın, Şanlıurfa’nın sorunlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.





HÜDA PAR Şanlıurfa İl Başkanı Lokman Yalçın, Şanlıurfa’nın artan sorunlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Şanlıurfa’nın başta, trafik olmak üzere sağlık, elektrik, işsizlik, eğitim gibi sorunların artarak kangrenleştiğini söyleyen Yalçın, Suriyeli mültecilerin Şanlıurfa’ya gelmesiyle nüfusun ikiye katlandığını ve buna oranla sorunların da ikiye katlandığına dikkat çekerek, biran önce sorunların çözülmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Yaklaşık 20 bin esnafı ziyaret ettiklerini ve ciddi sorunlarla karşılaştıklarını söyleyen Yalçın, "Trafik-ulaşım, kangrenleşmiş durumda. Büyükşehir belediyesi bununla ilgili her ne kadar çalışmalar yapsa da imardan kaynaklı sorunlar da var ve bu bir türlü aşılamıyor." dedi.

"Suriye savaşıyla birlikte işsizlik çok fazla artış göstermiştir"

Halkın iş bulma konusunda sıkıntılar çektiğini belirten Yalçın, "Suriye savaşı başladıktan sonra işsizlik oranları artış göstermiştir. Şanlıurfa’da 500 binin üzerinde Suriyeli bulunmaktadır. Bu da ciddi anlamda yol açmaktadır. Esnaf, işlerinde düşüş olduğunu, bazı günler siftah yapmadan dükkanlarını kapatmak zorunda kaldıklarını söylüyorlar. Binlerce esnafla yaptığımız görüşmelerin tamamında ortaya çıkan sonuç budur. Esnaf, ‘işlerin durgunluğundan vergilerimizi ödeyemiyoruz, kiralar yüksek, Bağ-Kur pirimleri yüksek, böyle giderse bizlerde iş yerlerimizi kapatacağız’ şeklinde sorunlarla karşılaşıyoruz." diye konuştu.

"Elektrik sorunu bölge değil, ülke meselesi haline gelmiş"

"Elektrik sorunu bölgesel anlamda sorun olmaktan çıkıp, ülkemizin ciddi sorunları arasında yer aldı." diyen Yalçın, "İlçelerde ve kırsal kesimde elektrik kesilmeleri çok oluyor. Sulama yapan çiftçilerimiz, sulama döneminde elektrik kesintilerinden dolayı, ürün kaybı yaşıyor. Bunun önüne biran önce geçilmesi ve sorunun yerelde değil, tüm ülkede halledilmesi lazım. " şeklinde konuştu.

"Eğitim kalitesinin düşük olduğu bir memlekette, başarıdan bahsetmek mümkün değildir"

Eğitim kalitesinin çok düşük seviyede ilerlediğini ve gittikçe de düşüş yaşandığını dile getiren Yalçın, "Okullar yeterli olsa da eğitim kalitesi gittikçe düşüyor. Tabi bu sadece Şanlıurfa’da değil, ülkemizde eğitim düzeyi gittikçe dibe vuruyor. Gençlerimiz maalesef eğitimden kopuyor ve sağlıklı düşünemeyen, projeler üretemeyen bir nesil, bir gençlik yetişiyor. Eğitim önemlidir. Eğitimin olmadığı, eğitim kalitesinin düşük olduğu bir memlekette bir başarı elde edilmesi mümkün değildir. Eğitim, belki de bütün sorunların ana kaynağıdır." dedi.

"Şanlıurfa halkı hastalarını başka illere götürmek zorunda kalıyor"

Yılda 70-80 bin çocuğun dünyaya geldiği, nüfus artışının en yoğun olduğu, bununla birlikte 500 binin üzerinde Suriyelinin yaşadığı memlekette, insanların hastalarını tedavi etmek için başka şehirlere götürmek zorunda kaldığına dikkat çeken Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hangi hastaneye giderseniz gidin kalabalık, insanlar bir birlerini eziyor neredeyse. Ama tam teşekküllü bir hastanemiz olmadığından dolayı, hastalarımızı Adana, Antep, Ankara, İstanbul, Mersin, Diyarbakır gibi birçok ile hastalarımızı götürmek zorunda kalıyoruz. Neden, Şanlıurfa’da yaşayan insanlar hastalarını burada tedavi edemiyor? Hastane var, doktor yok. Kendi alanında uzman doktor sayısı çok düşük. Onun için vatandaşlarımız hastalarını başka illere götürmek zorunda kalıyor. Tabi herkesin gücü de yok, imkânlar kısıtlı. Hastalarını başka illere götürenler de bir hafta, 10 gün, bir ay orada kalmak zorunda kalıyor ve perişan oluyorlar. Biz istiyoruz ki, Şanlıurfa’mız da sağlık sorunları giderilsin, kalite arttırılsın ve halkımız hastalarını burada tedavi ettirebilsin, dışarı illere götürmek zorunda kalmasın. Bu konuda Sağlık Bakanlığımız üzerine düşeni yapmalıdır."

"15-20 yıl önce burada ki maneviyat hiçbir yerde yoktu"

"Burası Peygamberler şehridir. Hazreti İbrahim’in memleketidir. 15-20 yıl önce burada ki maneviyat hiçbir yerde yoktu." diyen Yalçın, "Şu anda öyle bir bozulma var ki, 10 binlerce gencimiz madde bağımlısı olmuş. Gün geçmiyor ki intihar vakalarıyla karşılaşmayalım. Faiz almış başını gidiyor. Faize bulaşmayan hiç kimse kalmamış. Ev, araba gibi kredilerle bankalara borçlu olmayan kimse kalmamış. Buradan söylüyoruz, halkın maneviyatına yönelik, köklü bir çalışma başlatılması lazım. İnsanları maneviyatsızlaştıran bütün yolların kapatılması gerekir. Devlete, hükümete, belediyelere, STK’lara düşen büyük bir sorumluluktur. Gençlerimizin, çocuklarımızın, neslimizin dünya ve ahiret inancını tahrip eden, bütün yayınların ortadan kaldırılması lazım. Yurt dışından ithal değil, bu halkın inancıyla, diliyle özdeş bir eğitim sistemine geçilmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

Alt yapı ve şehir içi otobüs duraklarının yetersiz olduğunu da söyleyen Yalçın, "Alt yapıda ciddi sıkıntılar var. Her hangi bir yağmurda yollar sular altında kalıyor. Otobüs duraklarımız yetersiz. İnsanlar duraklarda otobüs beklerken, yağmur altında bekliyor. Özellikle yaz mevsiminde Urfa’mız sıcak bir yerdir, klimalı durakların yapılması gerekiyor." diye ekledi.

Mevsimlik işçi sorunlarında değinen Yalçın, son olarak şunları söyledi:

"Şanlıurfa’mız dışarıya en fazla mevsimlik işçi gönderen il konumundadır. Bunun önüne geçilmesi ve insanlara iş alanları açılması gerekir. Devlet, bu konuda gerekli yatırımları yapması, iş imkanları sağlaması lazım. Mevsimlik işçi olarak başka şehirlere gitmek zorunda olan ailelere de bazı düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Mevsimlik işçi olarak başka şehirlere giden ailelerle birlikte, 10 binleri bulan çocuklarımızda eğitimden mahrum kalıyor. En azından bu çocuklarımızın eğitimden geri kalmamaları için, mevsimlik işçi olarak gittiği bölgelere, okulların yapılması eğitim ihtiyacının giderilmesi gerektiğini düşünüyoruz.



