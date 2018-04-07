HÜDAPAR: Halk yöneticilerden şikayetçi olmakta haklıdır

Giriş Tarihi: 7 Nisan 2018 Cumartesi 18:47

HÜDA PAR Şanlıurfa İl Başkanı Lokman Yalçın, il yönetimi, merkez ilçe başkanları ve partililerden oluşan heyet, esnaf ziyareti öncesi gelenek haline gelen ‘Ahilik Duası’na katılarak esnafın sorun, sıkıntılarını dinledi, taleplerini not aldı.

HÜDA PAR heyeti, okunan duanın ardından Şanlıurfa Göncüler Esnafı Kültür Sanat ve Sosyal Yardımlaşma Dernek Başkanı Halil Göncü’yü ziyaret edip, esnafın durumu hakkında bilgi aldı.

Göncü, büyük mağazaların çoğalmasıyla işlerin durgun olduğunu, eskiden sabah namazı sonrası iş yerini açan esnafın artık, 10-11’e kadar açmadıklarını söyledi.

Heyet ardından, 12 Eylül, Divan Yolu, Haşimiye Meydanı ve Kunduracılar Pazarı esnafını ziyaret etti.

Esnaf, işlerinin durgun olduğunu, iş yeri kiralarını dahi ödeyemez duruma geldiklerini ve bu yüzden bazı arkadaşlarının iş yerlerini kapatmak zorunda kaldıklarına dikkat çekti.

Esnaf, şunları söyledi: "Kira, elektrik, su, BAĞ-KUR, personel maaşı gibi giderlerimiz var. İşler durgun. Kriz var. Cebimizden karşılıyoruz masrafların hepsini. Yakında o da biter, kepenkleri kapatırız. Ortalama 7.4’lük bir büyümeden bahsediliyor. Bana yansımayan büyümeyi ben ne yapacağım? Bırak yerinde saymayı küçülüyoruz esnaf olarak.

HÜDA PAR Şanlıurfa İl Başkanı Lokman Yalçın, parti olarak, Şanlıurfa’nın tüm ilçelerinde her hafta esnaf ziyaretleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ziyaret ettikleri esnafın yaklaşık 10 bin TL giderlerinin olduğunu ve karşılayamaz duruma geldiklerinin altını çizen Yalçın, "Esnaflarımız, çoğu zaman öğleye kadar siftah yapmadıklarını, eskiden insan seli olan caddede şimdi kimsenin olmadığını ve ciddi anlamda bir krizin olduğunu söylüyorlar." dedi.

"Esnaf yerel yöneticilerden şikayetçi"

Yalçın, "Halk siyasetçi ve yerel yöneticilerden şikayetçidir. Şikayetçi olmakla da haklıdırlar. Esnaf, Suriyeli muhacir kardeşlerimize tanınan hakların Türkiye vatandaşına tanınmadığı kanaatini taşıyor. Biz halkımıza ve esnafımıza seçimden seçime değil, seçimden sonra da ziyaretlerimize devam edeceğimiz sözünü vermiştik. Halk ve esnafımızla iç içe olmaya devam edeceğiz ve sorunları gündeme taşımaya gayret göstereceğiz." diye konuştu.