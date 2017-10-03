Hükümet MTV'de karara vardı

Giriş Tarihi: 3 Ekim 2017 Salı 09:19

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in verdiği bilgiye göre; tasarıdaki haliyle MTV'den 2,8 milyar lira bekleniyordu. Üzerinde durulan yeni formülün ise 2017'de öngörülen yüzde 15'lik yeniden değerleme tutarına ilk araç aralığı için yüzde 25, ardından yüzde 33 ve yüzde 40 olması öngörülüyor. TBMM'deki görüşmelerde kabul edilirse, MTV'den beklenilen vergi tutarının 1,5 milyar liraya düşecek.



TEPKİ ÇEKİNCE YENİ FORMÜL GÜNDEME GELDİ



Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2018'de yeniden değerleme oranının yüzde 15 artacağına dikkat çekerek, MTV'ye yüzde 40 artış getireceklerini ifade etmişti. Araçlara artan değerine ve silindir hacmine göre yüzde 40-54-68 aralığında MTV getirilmesi ciddi tepkilere yol açmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM resepsiyonunda bir soru üzerine yüzde 40'lık MTV'nin Bakanlar Kurulu'nda yeniden görüşüleceğini söyledi. Maliye Bakanlığı'nda torba tasarı hazırlıkları sürerken, motorlu taşıtlar üzerinden alınacak vergi ile ilgili simülasyonlar üzerinde çalışıldı.



7 FARKLI FİYAT ARALIĞI



Bunun üzerine, sisteme araçların değerinin de eklenmesi kararlaştırıldı. Binek araçlara 40 bin liranın altından başlayıp, 475 bin liranın üzerine kadar olan 7 farklı fiyat aralığı getirildi. Bunun üzerine fiyat aralığı yükseldikçe, MTV tutarı da yüzde 40'tan sonra yüzde 54'e ardından yüzde 68'e çıkarılması uygun bulundu. Bu formül kurgulanırken, MTV'den elde edilecek vergi tutarı da hesaplandı. Başbakan Yardımcısı Şimşek, katıldığı bir televizyon programında beklenen gelirin 2,8 milyar lira olduğunu dile getirdi.



FİYAT ARALIĞI DEVAM



Sistem, silindir hacmi artarken, fiyat aralığı yükselen araçların daha fazla MTV ödemesi üzerine kuruldu. Yeni sistemde MTV oranlarında 40 bin liranın altında olan araçlarda yüzde 15 olarak öngörülen yeniden değerleme oranını yüzde 10 artırarak, yüzde 25'e, ardından fiyat aralığı yükselen araçlarda yüzde 33'e ve daha sonra da yüzde 40'a çıkarılması çalışmada yer aldı. Bu durumda MTV'den beklenen tutarın da düşeceği hesaplandı.

( Yeni Şafak)