Hükümetin dolar hesabı bakın nasıl çöktü

Giriş Tarihi: 21 Kasım 2017 Salı 08:04

Türkiye bir yandan ABD ile yaşanan siyasi gerilimi konuşurken, bir yandan da 4 liraya yaklaşan dolar kurunun hesabını yapıyor.

Doların yükselmesinin ardından birbiri ardında gelen zamlar da vatandaşın boğazını sıkmış durumda. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da Twitter adresinden bu duruma dikkat çekerek, AKP’nin 2013 yılında 5 yıl sonrası için dolar kurunu 1.97 olacağını öngördüğünü açıkladı.

Bugün ise doların 3.92’yi geçtiğine dikkat çeken Tuncay Özkan, “AKP'nin ekonomi politikalarının iflası” ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

Kaynak: odatv.com