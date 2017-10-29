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İbo, Ebru Gündeş'i sildi, attı

İbrahim Tatlıses, Kime Küstüğünü İtiraf Etti: Ebru Gündeş Benim İçin Bitmiştir

Giriş Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 14:52
İbo, Ebru Gündeş'i sildi, attı

6 ay önce ani bir kararla  İzmir'e yerleşen  İbrahim Tatlıses "Bir daha  İstanbul'a gelmeyeceğim. Bazı kişilere küstüm. Kim olduklarını kimseye söylemem. Onlar kendilerini biliyorlar. O kadar çok kırıldım ki, aramız asla düzelmeyecek. Defterden sildim" demişti

"EBRU GÜNDEŞ'İN ADINI BİLE DUYMAK İSTEMİYORUM"

İbrahim Tatlıses " Sibel Can çok vefalı.  İzmir'e geldiğinde yanıma koşar.  Hülya Avşar da öyledir. Sık sık görüşüyoruz, halimi hatrımı mutlaka soruyor. Ama  Ebru Gündeş'in adını bile duymak, anmak istemiyorum. Ebru benim için bitmiştir. Nedenini kendisi iyi biliyor" dedi.

BİR ZAMANLAR ÇOK SAMİMİLERDİ

İbrahim Tatlıses,  Ebru Gündeş ve eşi  Reza Zarrab ile bir zamanlar çok samimiydi.  22 Mart 2016'dan bu yana  Amerika,  New York'ta tutuklu bulunan  Reza Zarrab'ı her fırsatta savunmuş, eleştirenlere fena halde kızmıştı.

 

(kaynak: sondakika.com)

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