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İbrahim Tatlıses, İstanbul'la tüm bağlarını kopartıyor

İki yıldır İzmir`de yaşayan İbrahim Tatlıses`ten şok karar! Sanatçı, çok sevdiği İzmir'de yaşamak ve İstanbul'la bağlarını tamamen koparmak istiyor.

Giriş Tarihi: 4 Nisan 2018 Çarşamba 21:05
İbrahim Tatlıses, İstanbul'la tüm bağlarını kopartıyor

İbrahim Tatlıses, çok sevdiği İzmir`de yaşamak ve İstanbul`la bağlarını tamamen koparmak için Seyrantepe`deki şirketinin merkezini satışa çıkardı

15 MİLYON DOLAR

İki yıldır İzmir`de yaşayan İbrahim Tatlıses`ten yeni kararlar. Sanatçı, çok sevdiği İzmir`de yaşamak ve İstanbul`la bağlarını tamamen koparmak istiyor. Tatlıses, bu amaçla Seyrantepe`deki şirketinin merkezini satışa çıkardı. Ünlü türkücü, bina için 15 milyon dolar istiyor.

LOKANTASINI TAŞIYACAK

Tatlıses, buradan gelecek parayla İzmir`de otel açıp turizm işine geri dönmek istiyor. Sanatçı, aynı binada bulunan Tatlıses Kebap`ı da başka bir yere taşıma kararı aldı. Sanatçı, diğer yandan yeni albümünü bitirmek üzere olduğunu ve yakında çıkaracağını açıkladı.

 

 

iha

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