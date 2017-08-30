İdo, Tatlıses'in önünde sevgilisi ile cilveleşti

Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2017 Çarşamba 14:05

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ve eski eşi Derya Tuna, önceki gün Gündoğan'daki Riba Beach'teydi. Çiftin sürpriz bir de misafiri vardı.



İDO'NUN KIZ ARKADAŞI DA EŞLİK ETTİ



Oğulları İdo'ya bu tatilde yeni kız arkadaşı eşlik etti. İdo Tatlıses, beach'te sevgilisini anne-babasıyla tanıştırdı.



İSKELEDE ROMANTİZM



İdo Tatlıses ile yeni kız arkadaşı, iskelede meraklı gözlere aldırmadan romantizm yaşadı. İdo ile sık sık sarılıp öptüğü genç kızın o anları objektife böyle yansıdı.



ÖPMEYE DOYAMADI



İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna gün boyu gölgede oturmayı tercih ederken, İdo ile sevgilisi iskeleye geçti. Genç kızı omuzundan öpen, onlarca kare fotoğrafını çeken İdo, o sırada görüntülendiklerinden ise habersizdi.



YILLAR SONRA İLK TATİL



İbrahim Tatlıses ile 18 yıllık beraberlikten sonra yolunun ayrıldığı Derya Tuna, çok uzun aradan sonra ilk kez birlikte tatile çıktı. İkili, Bodrum'da yazın son günlerinin tadını çıkarıyor. Bu özel tatilde onlara oğulları İdo ile yeni kız arkadaşı da eşlik ediyor.



İkili böyle görüntülendi;









(haberler.com)