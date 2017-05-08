İdrardan üretilen bira piyasaya çıktı

Giriş Tarihi: 8 Mayıs 2017 Pazartesi 19:31

Avrupa’nın en büyük müzik festivallerinden biri olan Roskilde Festivali’nde yaklaşık 50 bin litre idrar toplandı.

İdarları toplayan Danimarkalı bira üreticisi Nørrebro Bryghus, tüm idrarı malt arpasını gübrelemek için kullandı.

Danimarka Tarım ve Gıda Meclis’inin desteklediği proje “beercycling” olarak adlandırılıyor.

Rûdaw Türkçe'nin haberine göre yakın zamanda daha büyük oranlarda üretime geçilmesi planlanıyor.

Üretilen biranın adı ise “çiş” anlamına “Pisner” olacak.





Nørrebro Bryghus'un CEO'su Henrik Vang, yaptığı açıklamada, "Pisner'la ilgili haberler çıkmaya başladığı zaman birçok kişi idrarı doğrudan biraya koymak için filtreleme yaptığımızı düşündüler. Bunu duyunca çok gülmüştük" diye konuştu.

Roskilde Festivali’ne katılan “Pisner” birasının içen Anders Sjögren ise, "Eğer içtiğim birada biraz olsun idrar tadı alsaydım onu fırlatır atardım. Ancak öyle bir şey söz konusu bile olmadı” dedi.

Danimarka Tarım ve Gıda Konseyi, insan atığının böyle bir ölçekte gübre olarak kullanılmasını yenilik olarak yorumladı.

(cumhuriyet)