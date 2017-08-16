İhanetin bedeli!

Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 20:39

Geçtiğimiz ay Bodrum'daki teknesinde sarışın bir güzelle öpüşürken objektiflere yakalanan Murat Başoğlu'nun bu yaza damgasını vuran ihanetiyle gözler sosyetik eşine çevrilmişti. 14 yıllık eşini aldatan ünlü oyuncunun, yaz sonunda ailesiyle ABD tatiline çıkacağı konuşuluyordu. Ancak işlerin hiç de öyle olmadığı ortaya çıktı.

Takvim Gazetesi'nin haberine göre; ihaneti öğrenir öğrenmez "Bu olayı sevgiyle karşılıyorum" diyerek dikkati çeken Hande Bermek'in, İsviçre'de okuyan oğlu Can Bermek Başoğlu'nun yanına gitmeye hazırlandığı öne sürüldü.

BAŞOĞLU BURADA KALACAK!

İşin ilginç yanı ise basından uzaklaşmak için yurt dışına çıkacak olan Hande Hanım'a bu seyahatte Murat Başoğlu eşlik etmeyecek. Başoğlu'na tepkisini eşini instagram'da takibi bırakarak gösteren Bermek'in, oğluyla yaşamak için İsviçre'den ev baktığı da konuşulanlar arasında.

(sondakika.com)