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İhh'dan Suriyelilere Buzdolabı

Şanlıurfa İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından Suriyelilere buzdolabı dağıtıldı.

Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2017 Perşembe 19:04
İhh'dan Suriyelilere Buzdolabı

Şanlıurfa  İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından Suriyelilere buzdolabı dağıtıldı.

Hayati Harrani Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programda daha önce belirlenen 23 Suriyeli aileye buzdolabı verildi.

Dağıtım töreninde konuşan İHH  Şanlıurfa Temsilcisi Behçet Atilla,  Güney AfrikaJemaatul Ulema Kurumunun desteği ile geçen hafta 57, bugün ise 23 olmak üzere toplam 80 buzdolabını ihtiyaç sahibi Suriyeli ve Iraklı ailelere dağıttıklarını belirtti.

İHH olarak  Şanlıurfa'da yaşayan Suriyeli misafirlere aylık yaklaşık 600-700 bin lira değerinde insani yardım dağıttıklarını ifade eden Atilla, tüm sponsorlara, gönüllülere ve çalışanlara teşekkür etti.

Konuşmanın ardından 23 buzdolabı Suriyelilere teslim edildi.

 

(sondakika.com)

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