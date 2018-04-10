İkinci el otomobil satışında büyük tuzak!

Giriş Tarihi: 10 Nisan 2018 Salı 15:14

Edinilen bilgiye göre, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, vatandaşların şikayeti üzerine, ağır hasarlı araçları hasarsız diye satan şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmada, Mersin`in Silifke ilçesi ve Adana`nın Sarıçam, Seyhan, Çukurova ve Yüreğir ilçelerinde ikamet eden şüphelilerin, piyasa değerinin 10 ile 20 bin lira altında satın aldıkları ağır hasarlı araçları internet üzerinden farklı isimlerle hasarsız diye satışa çıkardıkları ve alıcı ile tek kullanımlık GSM hatlarıyla iletişim kurdukları belirlendi

Şüphelilerin ayrıca, müşterilere sağlam araçlara ait şasi numarası verdikleri, önceden anlaştıkları oto ekspertiz servisleri aracılığıyla da gerçeğe aykırı ekspertiz raporu düzenleyerek vatandaşların güvenini kazandıkları, böylelikle 400`e yakın kişiyi dolandırarak mağdur ettikleri ve mağdurların genellikle kamu görevlilerinden oluştuğu tespit edildi.

4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından `nitelikli dolandırıcılık` suçunu işledikleri ileri sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 22 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adana ve Mersin`de düzenlenen operasyonlarda, 18 şüpheliden 14`ü gözaltına alınırken, 3 şüphelinin arandığı, 1`nin ise ceza evinde olduğu belirlendi.

Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 1 adet bölücü terör örgütüne ait dokuman, 17 adet cep telefonu, 52 adet sim kart, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 490 noter satış sözleşmesi, vekaletname, ekspertiz raporu ile mali nitelikte evrak ele geçirilirken, zanlıların bu yolla yaklaşık 5 milyon liralık haksız kazanç elde ettikleri ileri sürüldü.

Öte yandan dolandırıcılık olayının mağdurlarından bazıları, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni araç alacak olan vatandaşları uyararak, mutlaka araçları iyi araştırıp almalarını ve motor şasi numaralarından sorgulama yapmalarını tavsiye etti.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, mağdur sayısının artabileceği ifade edildi.

İHA