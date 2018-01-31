İlk adımını Türkiye'de attı

Giriş Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 14:23

MEHMET FATİH ASLAN - Ülkelerindeki iç savaşta uzuvlarını kaybeden ya da doğuştan engelli olan Suriyeli sığınmacılar, hayalini kurdukları protezlere Türkiye'de kavuşuyor.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki AFAD Konaklama Tesisi'nde barınan ailelerin sağlık, eğitim, bakım, beslenme gibi her türlü ihtiyacı Türkiye tarafından karşılanıyor.

Engelli sığınmacıların özel ihtiyaçlarını ise Suruç Kaymakamlığı ve AFAD yetkilileri gideriyor. Sağlık sorunu yaşayan sığınmacılar, ilçedeki hastanelerde tedavi ettiriliyor, ayrıntılı bakım gerektiren ya da savaşta herhangi bir uzvunu kaybedenlere de protez desteği veriliyor.

- 5 yıldır protez bekliyordu

Yaklaşık 5 yıl önce Halep yakınlarında rejim güçlerinin bombardımanı sonucu sol kolunu kaybeden 54 yaşındaki Nebo Hasan ve doğuştan sağ bacağı bulunmayan 26 yaşındaki Minehel Hüseyin, hayalini kurdukları protezlere kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Hasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iç savaşın ilk yılında rejim güçleri tarafından atılan bombanın evlerine isabet etmesi sonucu kolunu kaybettiğini söyledi.

Tedavisinin ardından Türkiye'ye sığındıklarını anlatan Hasan, "Çadır kentte bütün ihtiyaçlarımız karşılanıyor, çok mutluyuz. Sağ olsunlar özel taleplerimizi de yerine getiriyorlar. Ben çadır kente geldikten sonra uzun zamandan beri hayalini kurduğum protez talebinde bulundum." dedi.

Hasan, protez kol sayesinde birçok ihtiyacını yardım almadan yerine getirdiğini kaydederek, "Suriye'de kalsaydım kesinlikle böyle bir proteze sahip olamazdım. Protez koldan çok memnunum. Eskiden tek kolumla ihtiyaçlarımı kolayca yerine getiremiyordum. Şimdi protez kol sayesinde alışverişe gidiyorum, 10 kiloya kadar eşya taşıyabiliyorum, kıyafetlerimi kolayca giyebiliyorum. Bana bu protezin takılmasını sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

- "Hayal dahi etmezdim"

Doğuştan bedensel engelli bir çocuk annesi Minehel Hüseyin de ikiz kardeşiyle engelli dünyaya geldiğini belirtti.

Hayatı boyunca hep bir ayağının eksikliğini hissettiğini anlatan Hüseyin, "Önce noksan bir insandım şimdi bu protez sayesinde tam bir insan oldum. Protez takılınca ilk adımımı attığımda ben de herkes gibi koşmak istedim. Şimdi koşamıyorum ama kimseden destek almadan yürüdüğüm için çok mutluyum. Suriye'de yaşadığımız dönemde bir gün bir protez ayağımın olacağını ve yardım almadan yürüyeceğimi hayal dahi etmezdim çünkü Suriye'de bir proteze sahip olmak neredeyse imkansızdı." ifadesini kullandı.

Hüseyin, Türkiye'nin her anlamda kendilerine sahip çıktığını dile getirerek "Artık yürüyebileceğim için kızımın elini tutarak gezebildiğim için çok mutluyum." şeklinde konuştu.

MEHMET FATİH ASLAN - Ülkelerindeki iç savaşta uzuvlarını kaybeden ya da doğuştan engelli olan Suriyeli sığınmacılar, hayalini kurdukları protezlere Türkiye'de kavuşuyor.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki AFAD Konaklama Tesisi'nde barınan ailelerin sağlık, eğitim, bakım, beslenme gibi her türlü ihtiyacı Türkiye tarafından karşılanıyor.

Engelli sığınmacıların özel ihtiyaçlarını ise Suruç Kaymakamlığı ve AFAD yetkilileri gideriyor. Sağlık sorunu yaşayan sığınmacılar, ilçedeki hastanelerde tedavi ettiriliyor, ayrıntılı bakım gerektiren ya da savaşta herhangi bir uzvunu kaybedenlere de protez desteği veriliyor.

- 5 yıldır protez bekliyordu

Yaklaşık 5 yıl önce Halep yakınlarında rejim güçlerinin bombardımanı sonucu sol kolunu kaybeden 54 yaşındaki Nebo Hasan ve doğuştan sağ bacağı bulunmayan 26 yaşındaki Minehel Hüseyin, hayalini kurdukları protezlere kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Hasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iç savaşın ilk yılında rejim güçleri tarafından atılan bombanın evlerine isabet etmesi sonucu kolunu kaybettiğini söyledi.

Tedavisinin ardından Türkiye'ye sığındıklarını anlatan Hasan, "Çadır kentte bütün ihtiyaçlarımız karşılanıyor, çok mutluyuz. Sağ olsunlar özel taleplerimizi de yerine getiriyorlar. Ben çadır kente geldikten sonra uzun zamandan beri hayalini kurduğum protez talebinde bulundum." dedi.

Hasan, protez kol sayesinde birçok ihtiyacını yardım almadan yerine getirdiğini kaydederek, "Suriye'de kalsaydım kesinlikle böyle bir proteze sahip olamazdım. Protez koldan çok memnunum. Eskiden tek kolumla ihtiyaçlarımı kolayca yerine getiremiyordum. Şimdi protez kol sayesinde alışverişe gidiyorum, 10 kiloya kadar eşya taşıyabiliyorum, kıyafetlerimi kolayca giyebiliyorum. Bana bu protezin takılmasını sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

- "Hayal dahi etmezdim"

Doğuştan bedensel engelli bir çocuk annesi Minehel Hüseyin de ikiz kardeşiyle engelli dünyaya geldiğini belirtti.

Hayatı boyunca hep bir ayağının eksikliğini hissettiğini anlatan Hüseyin, "Önce noksan bir insandım şimdi bu protez sayesinde tam bir insan oldum. Protez takılınca ilk adımımı attığımda ben de herkes gibi koşmak istedim. Şimdi koşamıyorum ama kimseden destek almadan yürüdüğüm için çok mutluyum. Suriye'de yaşadığımız dönemde bir gün bir protez ayağımın olacağını ve yardım almadan yürüyeceğimi hayal dahi etmezdim çünkü Suriye'de bir proteze sahip olmak neredeyse imkansızdı." ifadesini kullandı.

Hüseyin, Türkiye'nin her anlamda kendilerine sahip çıktığını dile getirerek "Artık yürüyebileceğim için kızımın elini tutarak gezebildiğim için çok mutluyum." şeklinde konuştu.

AA