İlk kez il dışına çıkıyorlar

Giriş Tarihi: 16 Aralık 2017 Cumartesi 17:22

İlk kez il dışına çıkmanın mutluluğunu yaşayan öğrenciler, 5 gün boyunca Gaziantep, Nevşehir ve Kayseri'nin tarihi ve kültürel mekanları gezme fırsatı bulacak.

- "Bu gezi bize çok iyi gelecek"

Cizre Otogarında bir araya gelen, geziye katılacak öğrencilerden Muhammed Elçioğlu, gezinin kendilerine moral katacağını ve derslerine motivasyonlarını artıracağını söyledi.

"Bu gezi bize çok iyi gelecek. İlk defa Şırnak Adışına çıkıyorum, çok mutluyum." diyen Elçioğlu, sağlanan bu imkandan dolayı Bakanlığa müteşekkir olduğunu belirtti.

İlk kez bir geziye katıldığını anlatan Elçioğlu, bu tür programların daha artırılmasını istediklerini dile getirdi.

Rojin Eco, gezi ile hiç görmedikleri ve merak ettikleri illeri ziyaret etme imkanı bulacaklarını söyledi.

"Hayal etmediğim yerlere gideceğim çünkü hiç geziye gitmedim. Gezi sayesinde sürekli televizyon ve gazetelerden gördüğümüz yerleri görüp, gezerek hayallerimi gerçekleştireceğim." ifadelerini kullanan Eco, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Hakan Akçam ise kendi imkanları ile geziye gitme fırsatı bulamadıklarını anlatarak gezinin öğrencilere moral olduğunu belirtti.

Yaşadığı mutluluğu dile getiren Akçam, yetkililere teşekkür ettiğini dile getirdi.

Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Muzaffer Akçam, Bakanlıkça uygulanan proje kapsamında belirlenen pilot 23 ilden birinin de Şırnak olduğunu söyledi.

Projenin amacının sosyal ve kültürel etkinlikleri artırmak, ailelerde çocuk adına farkındalık oluşturmak, çocuklara okul dışı zamanlarda kaliteli ve verimli kullanabilecekleri ortam ve imkan sunmak olduğunu anlatan Akçam, bu kapsamda ilden 36 öğrencinin 3 ili gezme görme imkanı bulacağını aktardı.

Akçam, öğrencilerin ilk kez il dışına çıktığına işaret ederek, "Gezi sonrasında da çocukları kütüphaneye kaydedeceğiz. Kaynak kitaplar alacağız. İl protokolü ile bir yemek organizasyonunda bir araya gelecekler." diye konuştu.

Daha sonra öğrenciler Müdürlüğün tahsis ettiği otobüsle uğurlandı.

AA