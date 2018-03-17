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İlkokul Öğrencisinden Askerlerimize Destek

Şanlıurfa'da yaşayan ilkokul 2. sınıf öğrencisi asker kıyafeti giyip, okuduğu şiirle "Zeytin Dalı Operasyonu"na katılan mehmetçiklere ve polislere moral desteği verdi.

Giriş Tarihi: 17 Mart 2018 Cumartesi 11:28
İlkokul Öğrencisinden Askerlerimize Destek

Şanlıurfa'da Eyyübiye ilçesinde yaşayan ilkokul 2. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Elif Saadet Maviçiçek askeri kamuflaj elbisesi giyerek okuduğu şiir sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Eyübiye ilçesinde Şair Abdi İlköğretim okulu 2 sınıf öğrencisi sosyal medyada babası tarafından cep telefonu ile çekip paylaşılan ve Urfa Haber whatsaap hattına gönderdiği görüntülerde, Okuduğu şiir sonrasında, ülkemiz, askelerimiz ve polislerimiz için yaptığı dualar yoğun ilgi gördü.

Videodaki görüntülerde Minik öğrenci ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini söyleyerek onu görmek istediğini de söyledi

 

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