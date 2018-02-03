Urfa Haber

Giriş Tarihi: 3 Şubat 2018 Cumartesi 10:08

Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkan Adayı Mustafa Bozyiğit, Türkiye'de inşaatların ince işçilik alanların ve lüks konutlarda ithal ürünlerin kullanım oranının arttığını belirterek, "Bu ürünlerin çok büyük kısmının Türkiye'de alternatifi var. Eğer seçilirsem inşaat mühendislerinin bu konuda daha çok bilinçlenmesini sağlayarak yerli malzeme kullanımını teşvik edeceğiz." ifadesini kulandı.

Oda başkanlığı seçimlerinde Birlikte Değişim Grubu'nun adayı olan Bozyiğit, yaptığı yazılı açıklamada, inşaatlarda yerli malzeme kullanılmasının çok önemli olduğunu, bu durumun hem Türk üreticisini ve sanayisini kalkındırdığını hem de istihdama ve cari açığa olumlu katkı yaptığını bildirdi.

Türkiye'deki yapı stokunun geneline bakıldığında yerli malzeme kullanımının yoğunlukta olduğunu aktaran Bozyiğit, ancak ince işçilik alanlarında ve lüks konutlarda ithal ürünlerin kullanım oranının arttığını vurguladı.

Bozyiğit, "Zemin kaplama , pvc pencere, kapı, dolap, seramik, asansör gibi malzemelerin çoğu ithal ediliyor. Bu ürünlerin çok büyük kısmının Türkiye'de alternatifi var. Eğer seçilirsem inşaat mühendislerinin bu konuda daha çok bilinçlenmesini sağlayarak yerli malzeme kullanımını teşvik edeceğiz. Böylece ülke ekonomisine, yerli sanayiye, cari açığa, istihdama katkı sunacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamasında seçilmesi halinde yapacaklarından bahseden Bozyiğit, inşaat mühendislerinin uygun ücretle istihdam edilmesi ile ilgili bir kariyer merkezi oluşturacaklarını bildirdi.

Bozyiğit, inşaat mühendislerinin aylık dergilerinin içeriğinin mühendislik haberleri açısından daha verimli hale getirileceğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Kamu üniversiteleri ve özel sektör iş birliği ile Ar-Ge merkezi kurmayı amaçlıyoruz. Meslektaşlarımıza ücretsiz hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi, şube ve laboratuvar sayısını ihtiyaca cevap verecek oranda artırmak hedeflerimizden. Yapı ve imar mevzuatı ile ilgili değişiklikler için seminer düzenleyeceğiz. Meslektaşlarımızın teorik ve pratik bilgi birikimlerini artıracak program ve paneller gerçekleştireceğiz. Yardımcı teknik eleman kadrosunun yetiştirilmesi için ilgili kuruluşlarla iş birliği yapacağız."

- "Firmalar eksik inşaat mühendisi istihdam ediyor"

Bozyiğit, odanın tek ses olmaması için gayret edeceğini belirterek, son seçimde grup olarak yüzde 45 oy aldıklarını ancak odada tek bir kişiyle bile temsil edilmediklerini bildirdi.

İnşaat mühendislerinin eksiklik duydukları konularda eğitimlerini odada tamamlamalarını sağlayacaklarını aktaran Bozyiğit, meslektaşları için teknik ve sosyal dayanışmayı sağlayacak bir sosyal tesis kuracaklarını kaydetti.

Şu anda işverenlerin sözleşmelerin gerektirdiği sayıda inşaat mühendisi istihdam etmediğini savunan Bozyiğit, "Bundan dolayı inşaatlarda eksik ve kusurlar meydana geliyor. Bu yüzden hem kullanıcı hem de işveren zarar görüyor. Denetimlerde bulunmak suretiyle bunun önüne geçmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Bozyiğit, seçimlerin 18 Şubat'ta yapılacağını anımsatarak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemizin kalkınmasında önemli bir payı olan inşaat mühendislerinin temsilcilerini belirleyecekleri bu seçim çok önemlidir. Çünkü bugüne kadar yapılan ve bundan sonra yapılacak çalışmalar ülkemiz için sadece bir mühendislik faaliyeti değil aynı zamanda ülkemizin stratejik faaliyetlerinden olacaktır. Bu faaliyetlere oda olarak katkıda bulunmamız veya düzeltilmesi gereken bir yanlış varsa ikaz etmemiz odamızın görevi olmalıdır. Ancak şu anda oda yönetimini elinde bulunduran ekip bugüne kadar bu görevini yerine getirmemiş tam aksine önemli stratejik projeleri engelleme yoluna gitmiştir."

Bozyiğit, seçilmesi halinde yerel ve merkezi yönetimlere ufuk açıcı projeler sunacaklarını, onların yanlışlarının önüne geçecek şekilde ama onlarla çatışmadan uyarılarda bulunacaklarını bildirdi.

Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkan Adayı Mustafa Bozyiğit, Türkiye'de inşaatların ince işçilik alanların ve lüks konutlarda ithal ürünlerin kullanım oranının arttığını belirterek, "Bu ürünlerin çok büyük kısmının Türkiye'de alternatifi var. Eğer seçilirsem inşaat mühendislerinin bu konuda daha çok bilinçlenmesini sağlayarak yerli malzeme kullanımını teşvik edeceğiz." ifadesini kulandı.

Oda başkanlığı seçimlerinde Birlikte Değişim Grubu'nun adayı olan Bozyiğit, yaptığı yazılı açıklamada, inşaatlarda yerli malzeme kullanılmasının çok önemli olduğunu, bu durumun hem Türk üreticisini ve sanayisini kalkındırdığını hem de istihdama ve cari açığa olumlu katkı yaptığını bildirdi.

Türkiye'deki yapı stokunun geneline bakıldığında yerli malzeme kullanımının yoğunlukta olduğunu aktaran Bozyiğit, ancak ince işçilik alanlarında ve lüks konutlarda ithal ürünlerin kullanım oranının arttığını vurguladı.

Bozyiğit, "Zemin kaplama , pvc pencere, kapı, dolap, seramik, asansör gibi malzemelerin çoğu ithal ediliyor. Bu ürünlerin çok büyük kısmının Türkiye'de alternatifi var. Eğer seçilirsem inşaat mühendislerinin bu konuda daha çok bilinçlenmesini sağlayarak yerli malzeme kullanımını teşvik edeceğiz. Böylece ülke ekonomisine, yerli sanayiye, cari açığa, istihdama katkı sunacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamasında seçilmesi halinde yapacaklarından bahseden Bozyiğit, inşaat mühendislerinin uygun ücretle istihdam edilmesi ile ilgili bir kariyer merkezi oluşturacaklarını bildirdi.

Bozyiğit, inşaat mühendislerinin aylık dergilerinin içeriğinin mühendislik haberleri açısından daha verimli hale getirileceğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Kamu üniversiteleri ve özel sektör iş birliği ile Ar-Ge merkezi kurmayı amaçlıyoruz. Meslektaşlarımıza ücretsiz hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi, şube ve laboratuvar sayısını ihtiyaca cevap verecek oranda artırmak hedeflerimizden. Yapı ve imar mevzuatı ile ilgili değişiklikler için seminer düzenleyeceğiz. Meslektaşlarımızın teorik ve pratik bilgi birikimlerini artıracak program ve paneller gerçekleştireceğiz. Yardımcı teknik eleman kadrosunun yetiştirilmesi için ilgili kuruluşlarla iş birliği yapacağız."

- "Firmalar eksik inşaat mühendisi istihdam ediyor"

Bozyiğit, odanın tek ses olmaması için gayret edeceğini belirterek, son seçimde grup olarak yüzde 45 oy aldıklarını ancak odada tek bir kişiyle bile temsil edilmediklerini bildirdi.

İnşaat mühendislerinin eksiklik duydukları konularda eğitimlerini odada tamamlamalarını sağlayacaklarını aktaran Bozyiğit, meslektaşları için teknik ve sosyal dayanışmayı sağlayacak bir sosyal tesis kuracaklarını kaydetti.

Şu anda işverenlerin sözleşmelerin gerektirdiği sayıda inşaat mühendisi istihdam etmediğini savunan Bozyiğit, "Bundan dolayı inşaatlarda eksik ve kusurlar meydana geliyor. Bu yüzden hem kullanıcı hem de işveren zarar görüyor. Denetimlerde bulunmak suretiyle bunun önüne geçmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Bozyiğit, seçimlerin 18 Şubat'ta yapılacağını anımsatarak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemizin kalkınmasında önemli bir payı olan inşaat mühendislerinin temsilcilerini belirleyecekleri bu seçim çok önemlidir. Çünkü bugüne kadar yapılan ve bundan sonra yapılacak çalışmalar ülkemiz için sadece bir mühendislik faaliyeti değil aynı zamanda ülkemizin stratejik faaliyetlerinden olacaktır. Bu faaliyetlere oda olarak katkıda bulunmamız veya düzeltilmesi gereken bir yanlış varsa ikaz etmemiz odamızın görevi olmalıdır. Ancak şu anda oda yönetimini elinde bulunduran ekip bugüne kadar bu görevini yerine getirmemiş tam aksine önemli stratejik projeleri engelleme yoluna gitmiştir."

Bozyiğit, seçilmesi halinde yerel ve merkezi yönetimlere ufuk açıcı projeler sunacaklarını, onların yanlışlarının önüne geçecek şekilde ama onlarla çatışmadan uyarılarda bulunacaklarını bildirdi.

Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkan Adayı Mustafa Bozyiğit, Türkiye'de inşaatların ince işçilik alanların ve lüks konutlarda ithal ürünlerin kullanım oranının arttığını belirterek, "Bu ürünlerin çok büyük kısmının Türkiye'de alternatifi var. Eğer seçilirsem inşaat mühendislerinin bu konuda daha çok bilinçlenmesini sağlayarak yerli malzeme kullanımını teşvik edeceğiz." ifadesini kulandı.

Oda başkanlığı seçimlerinde Birlikte Değişim Grubu'nun adayı olan Bozyiğit, yaptığı yazılı açıklamada, inşaatlarda yerli malzeme kullanılmasının çok önemli olduğunu, bu durumun hem Türk üreticisini ve sanayisini kalkındırdığını hem de istihdama ve cari açığa olumlu katkı yaptığını bildirdi.

Türkiye'deki yapı stokunun geneline bakıldığında yerli malzeme kullanımının yoğunlukta olduğunu aktaran Bozyiğit, ancak ince işçilik alanlarında ve lüks konutlarda ithal ürünlerin kullanım oranının arttığını vurguladı.

Bozyiğit, "Zemin kaplama , pvc pencere, kapı, dolap, seramik, asansör gibi malzemelerin çoğu ithal ediliyor. Bu ürünlerin çok büyük kısmının Türkiye'de alternatifi var. Eğer seçilirsem inşaat mühendislerinin bu konuda daha çok bilinçlenmesini sağlayarak yerli malzeme kullanımını teşvik edeceğiz. Böylece ülke ekonomisine, yerli sanayiye, cari açığa, istihdama katkı sunacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamasında seçilmesi halinde yapacaklarından bahseden Bozyiğit, inşaat mühendislerinin uygun ücretle istihdam edilmesi ile ilgili bir kariyer merkezi oluşturacaklarını bildirdi.

Bozyiğit, inşaat mühendislerinin aylık dergilerinin içeriğinin mühendislik haberleri açısından daha verimli hale getirileceğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Kamu üniversiteleri ve özel sektör iş birliği ile Ar-Ge merkezi kurmayı amaçlıyoruz. Meslektaşlarımıza ücretsiz hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi, şube ve laboratuvar sayısını ihtiyaca cevap verecek oranda artırmak hedeflerimizden. Yapı ve imar mevzuatı ile ilgili değişiklikler için seminer düzenleyeceğiz. Meslektaşlarımızın teorik ve pratik bilgi birikimlerini artıracak program ve paneller gerçekleştireceğiz. Yardımcı teknik eleman kadrosunun yetiştirilmesi için ilgili kuruluşlarla iş birliği yapacağız."

- "Firmalar eksik inşaat mühendisi istihdam ediyor"

Bozyiğit, odanın tek ses olmaması için gayret edeceğini belirterek, son seçimde grup olarak yüzde 45 oy aldıklarını ancak odada tek bir kişiyle bile temsil edilmediklerini bildirdi.

İnşaat mühendislerinin eksiklik duydukları konularda eğitimlerini odada tamamlamalarını sağlayacaklarını aktaran Bozyiğit, meslektaşları için teknik ve sosyal dayanışmayı sağlayacak bir sosyal tesis kuracaklarını kaydetti.

Şu anda işverenlerin sözleşmelerin gerektirdiği sayıda inşaat mühendisi istihdam etmediğini savunan Bozyiğit, "Bundan dolayı inşaatlarda eksik ve kusurlar meydana geliyor. Bu yüzden hem kullanıcı hem de işveren zarar görüyor. Denetimlerde bulunmak suretiyle bunun önüne geçmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Bozyiğit, seçimlerin 18 Şubat'ta yapılacağını anımsatarak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemizin kalkınmasında önemli bir payı olan inşaat mühendislerinin temsilcilerini belirleyecekleri bu seçim çok önemlidir. Çünkü bugüne kadar yapılan ve bundan sonra yapılacak çalışmalar ülkemiz için sadece bir mühendislik faaliyeti değil aynı zamanda ülkemizin stratejik faaliyetlerinden olacaktır. Bu faaliyetlere oda olarak katkıda bulunmamız veya düzeltilmesi gereken bir yanlış varsa ikaz etmemiz odamızın görevi olmalıdır. Ancak şu anda oda yönetimini elinde bulunduran ekip bugüne kadar bu görevini yerine getirmemiş tam aksine önemli stratejik projeleri engelleme yoluna gitmiştir."

Bozyiğit, seçilmesi halinde yerel ve merkezi yönetimlere ufuk açıcı projeler sunacaklarını, onların yanlışlarının önüne geçecek şekilde ama onlarla çatışmadan uyarılarda bulunacaklarını bildirdi.

AA