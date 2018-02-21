İnternet TV'lere lisans zorunluluğu

Giriş Tarihi: 21 Şubat 2018 Çarşamba 23:30

Komisyonda muhalefet partilerin itirazı, AKP'li üyelerin oylarıyla kabul edilen ve torba tasarının 73'üncü maddesini oluşturan düzenleme, RTÜK'ten lisans alınmadan yurt içi ya da yurt dışından radyo ve televizyon yayını yapılmasını yasaklıyor. Yeni düzenlemeyle tüm internet yayınlarının hükümetin kontrolü altına gireceğini ifade eden CHP'li Mehmet Bekaroğlu, “Teknoloji almış başını gidiyor siz hala 4.Murat döneminden kalma yasaklarla teknolojiyle mücadele ediyorsunuz. Bu düzenlemeden RTÜK'ün bile haberi yok. KHK ile yapacaktınız, buraya getirdiniz” dedi.

“HERKESİ KAPSIYOR”

HDP Milletvekili Garo Paylan da düzenlemenin sadece tv ve radyo yayını yapan kişi ve şirketleri değil, evinden, işyerinden cep telefonundan görüntü yayınlayan herkesi kapsadığını, düzenlemenin internet yasağı olduğunu söyledi. Paylan, “Ben şimdi bu komisyondan konuşmamı cep telefonundan yayınlasam, yayının kenarına da ‘Paylan TV' yazsam siz benim hemen yayınımı mı durduracaksınız?” diye sordu.

CHP'li Haluk Pekşen de yasanın yürürlüğe girmesi halinde Türkiye'ye gelen turistlerin cep telefonuyla yapacağı tüm yayınların da yasaklarla karşılaşabileceği uyarısında bulundu.

Düzenlemeyi savunan Maliye Bakanı Naci Ağbal, amaçlarının internet yayınlarına yasak getirmek, interneti kontrol altına almak olmadığını, düzenlemeyle sadece internet üzerinden tv ve radyo yayını yapan kişi ve kuruluşları RTÜK'ün alanına dahil edeceklerini söyledi. Ağbal, “Bizim kafamızda başka bir şey yok. Ancak düzenleme tereddüt yaratıyorsa genel kurulda önergeyle gerekli düzeltmeleri de yaparız” dedi.

kaynak: sozcu.com.tr