İntihar Girişiminde Bulunan Genç Sara Krizine Girdi

Giriş Tarihi: 8 Eylül 2017 Cuma 12:06

ŞANLIURFA'da uzun süredir işsiz olduğu belirtillen sara hastası 30 yaşındaki İbrahim Halil Tamer, 5 katlı apartmanın çatısında intihar girişiminde bulundu. Uzun uğraşları tarafından çatıdan indirilen Tamer, sara krizine girdi.



Olay, akşam saatlerinde Şair Nabi Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın çatısında meydana geldi. İddiaya göre, işsiz olduğu için ailevi sorunlar yaşayan İbrahim Halil Tamer, intihar için apartmanın çatısına çıktı. Çatıdaki genci fark eden çevredekiler, durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri binanın altında havalı branda açarak önlem alırken, polis de genci ikna edebilmek için uzun çaba harcadı. Yaklaşık bir saat süren ikna çalışmasının ardından mahalle arkadaşı Muzaffer A., üzerine atlayarak Tamer'i yakaladı. Ardından polis genci etkisiz hale getirdi. Polis eşliğinde binadan indirilen Tamer, sara krizine girdi. Bir süre yerde kriz geçiren Tamer, olay yerinde hazır bekletilen salık görevlilericeyapılan ilk müdahelin ardından hastaneye götürüldü

(sondakika.com)