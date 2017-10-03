Irak Eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani Yaşamını Yitirdi

Giriş Tarihi: 3 Ekim 2017 Salı 17:43

Almanya'da tedavi gören Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Genel Sekreteri ve Irak'ın 6. Cumhurbaşkanı Celal Talabani, yaşamını yitirdi.



HAYATINI KAYBETTİ



Talabani'nin ofisi de Irak eski cumhurbaşkanının komaya girdiğini doğrulamıştı. Talabani'nin komaya girdikten saatler sonra ölüm haberi de geldi.



2012'DE KOMAYA GİRMİŞTİ



Celal Talabani 18 Aralık 2012 tarihinde felç geçirmiş ve sonunda komada olduğu rapor edilerek Bağdat'ta yoğun bakıma alınmıştı. 20 Aralık tarihinde tedavi için Almanya'ya giden Celal Talabani 19 Temmuz 2014 tarihinde tedavisinin ardından 18 ay sonra Irak'a geri dönmüştü.



CELAL TALABANİ KİMDİR?



Celal Talabani, 2005-2014 yılları arasında Irak Cumhurbaşkanlığı görevinde bulundu.



1933'te doğan Iraklı Kürt siyasetçi, Saddam Hüseyin'in devrilmesinin ardından Irak'ta Arap olmadığı halde cumhurbaşkanı seçilen ilk siyasetçi oldu.



Bağdat Üniversitesi Hukuk bölümü mezunu olan Celal Talabani, Kuzey Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği KYB'nin liderliğini yürüttü.



Siyasi kariyerine rakip Kürdistan Demokratik Partisi KDP'ye bağlı Kürdistan Öğrenci Birliği'nin kurucu üyesi olarak 1950'lerde başladı.



1961'de darbeyle iktidardan uzaklaştırılan Abdülkerim Kasım hükûmetine karşı Kürt ayaklanmasına katıldı.



1975'te KDP lideri Mustafa Barzani'yle aralarında derin görüş ayrılıkları oluştu. Talabani beraberindekilerle birlikte KYB'yi kurdu. Talabani'nin amacı KDP'nin aşiret çizgisinden uzak duran sosyalist bir parti yaratmaktı.



1988'de Irak lideri Saddam Hüseyin'in Kürtlere karşı kimyasal silah kullandığı Halepçe katliamında Talabani'nin partisi ağır bir darbe aldı. Kuzey Irak'ı terk eden Talabani İran'a sığınmak zorunda kaldı.



Talabani'nin siyasi hayatı 1991'deki Körfez Savaşı'ndan ve kuzeydeki Kürtlerin Irak hükümetine karşı ayaklanmasından sonra yeni bir döneme girdi.



1992'de KYB-KDP ortak yönetimi kuruldu. İki parti arasındaki gerilim, 1994'te silahli çatışmalara ve iç savaşa neden oldu. Talabani ve KDP lideri Mesud Barzani 1998'de Washington'da bir barış anlaşması imzaladı.



ABD önderliğindeki güçlerin Irak'ı işgale başladığı Mart 2003 öncesinde iki parti, aralarındaki anlaşmazlıkları bir yana bırakarak ittifak yaptı.



Talabani Aralık 2012'de felç geçirdi ve komada olduğu rapor edilerek Bağdat'ta yoğun bakıma alındı.



Temmuz 2014'te Almanya'daki tedavisinin ardından 18 ay sonra Kuzey Irak'a döndü ve aynı ay cumhurbaşkanlığı görev süresi sona erdi. 6. Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani, 3 Ekim 2017'de tedavi gördüğü Almanya'da yaşamını yitirdi.





(haberler.com)