İran Devrim Muhafızları'ndan, PKK'ya Karşı Ortak Operasyonla İlgili Kafa Karıştıran Açıklama

Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 22:11

Ürdün seyahati öncesi gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta Türkiye'ye gelen İran Genelkurmay Başkanı ile yapılan görüşmelere değinmiş ve "İran'la PKK'ya karşı ortak operasyonunun olası olduğuna" işaret etmişti.

"ORTAK OPERASYON NİYETİMİZ YOK"

Erdoğan'ın bu açıklamasına, İran'ın esas silahlı gücü olan Devrim Muhafızları Ordusu'ndan cevap geldi. Devrim Muhafızları, Türkiye ile PKK'ya karşı ortak operasyon gerçekleştirme niyetinde olmadıklarını açıkladı.

"YURT DIŞI OPERASYON YAPMIYORUZ"

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, "Biz, yurt dışında operasyon düzenlemiyoruz. Ancak İran topraklarında nüfuz kurmaya çalışacak her türlü kişi ve gruba karşı koyacağız. İran'da terör saldırısı düzenlemeye yönelik tüm girişimlere karşılık vereceğiz" ifadelerine yer verildi.

İran Devrim Muhafızları, ülke sınırları dışında kapsamlı operasyon planlanmadığını da vurguladı.

AÇIKLAMA KAFALARI KARIŞTIRDI

Ancak Devrim Muhafızları'nın açıklaması, Kandil'e yönelik operasyon ihtimaline açıklık getirmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması, Kandil'e operasyon olarak yorumlanmıştı. İran-Irak sınırındaki Kandil dağ sırasının büyük bir kısmı da İran'da yer alıyor ve PKK'nın burada kampları olduğu biliniyor.

Öte yandan "yurt dışı operasyon yapmıyoruz" diyen Devrim Muhafızları'nın, Son 4 senedir liderleri Kasım Süleymani önderliğinde Suriye'de operasyonlar düzenlediği de biliniyor.

(sondakika.com)