İş Adamına Evlenme Vaadiyle Şok Tuzak

Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 15:31

Şanlıurfalı bir iş adamına evlenme vaadiyle çağrıldığı Gaziantep'te şok eden bir tuzak kuruldu. Ölüm tehdidi ile parasına el konulan iş adamına, yapılan işkencenin ardından senet imzalatılıp, arabası gasp edildi. Arat Dağı'na bırakılan iş adamına tuzak kuran biri kadın toplam 6 kişilik suç örgütü, yapılan operasyonla çökertildi. İddiaya göre, Zeynep Y. ile Mehmet B. (34), Şanlıurfalı iş adamı Ramazan K.'yı evlenme vaadiyle tuzağa düşürerek tanışmak için Gaziantep'in Nizip ilçesine çağırdı.

Nizip'e giden 57 yaşındaki Ramazan K., Zeynep Y. ile bir evde buluştu. O sırada evde bulunan diğer şahıslar ortaya çıkarak Ramazan K.'yı ölümle tehdit ederek, darp etti. Önce adamın üzerindeki ve arabasındaki paraları alan zanlılar sonra da iş adamının işkence resimlerini çekerek zorla 600 bin TL'lik senet imzalattı. Saatlerce işkence gören Ramazan K.'nın arabasını da gasp eden zanlılar, iş adamını gece geç saatlerde Gaziantep-Şanlıurfa karayolunda bulunan Arat Dağı'na bırakarak, kayıplara karıştı.

Olayın ardından yaralı olarak yaklaşık 10 kilometre yürüyerek Nizip'e gelen iş adamı, polise giderek şikayetçi oldu.Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, yürüttükleri çalışma neticesinde gasp edilen aracı Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde terk edilmiş vaziyette buldu. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, kısa süre sonra da zanlıların kimliklerini tek tek tespit etti. Şahısların bulunduğu belirtilen adreslere operasyon düzenleyen polis, Osman G., Hazim K. ile iki oğlu Ferhat ve Beşir K.'yı ikametlerinde gözaltına aldı.

Ekipler, Zeynep Y. ve Mehmet B. isimli zanlıları ise kaçmaya çalışırken Gaziantep'te yakaladı. Şahısların evlerinde yapılan aramada çok sayıda kesici, delici alet uyuşturucu madde ve mağdura zorla imzalattırılan senetler ile işkence resimlerinin olduğu cep telefonları ve flaş bellekler ele geçirdi. Emniyette sorguları tamamlanan şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından gasp, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, tehdit ve darp gibi suçlardan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(sondakika.com)