İşadamı Günak aday adayı oldu

Giriş Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 18:17

AK Parti kurulduğu günden bu yana AK Parti teşkilatlarının çeşitli kademelerinde görev yapan aslen Viranşehirli Şanlıurfalı iş adamı Mehmet Günak 24 Haziran 2018’de yapılacak olan erken genel seçim için AK parti’den Milletvekili aday adayı oldu.

Aday adaylık Başvuru formunu teslim eden Günak, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan erken seçimin Şanlıurfa'ya ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi. Günak, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kutlu yolculuğuna Allah nasip ederse ben de baş koydum. AK Parti sadece kendi toprakları altında yaşayanların değil tüm dünyadaki Müslümanların, mazlumların da savunucusu, öncüsü olmuştur. Ben de bu toprakların bir evladı olarak memleketime, insanıma hizmet etmeyi ibadet görerek tüm mazlumların haklarının yılmaz savunucularından biri olmak, yapılan çalışmaları daha da ileri seviyeye taşımak adına 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Milletvekilliği Genel Seçimi’nde Ak Parti’ den Milletvekili aday adaylığı için yola koyuldum. Halkımızla birlikte el ele hak yolunda Yeni Türkiye’ye daha güçlü yürümek için çıktığım bu yolculukta, Allah’tan hayırlısını diliyor, diğer aday adayı arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Doğup büyüdüğüm Viranşehir ilçesi, Şanlıurfalı’ların ve herkesin desteklerini ve dualarını bekliyorum” dedi.

Günak aday adaylığı sloganını ise “Partimiz AK, Alnımız AK, Aday Adayınız Mehmet GünAK” olarak belirledi.







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