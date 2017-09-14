Işın Karaca'nın eski kocası hırsızlık yaparken yakalandı

Giriş Tarihi: 14 Eylül 2017 Perşembe 12:18

Türkiye'de hakkında çeşitli dolandırıcılık iddiaları bulunan Işın Karaca'nın eski kocası ve çocuğunun babası Sedat Doğan, Brezilya'da hırsızlıktan gözaltına alındı. Sao Paulo'da yemek yediği restorantta kredi kartı hırsızlığı yaptıktan sonra yolda polis tarafından durdurulan Doğan'ın gözaltına alındığı ve sorgusunun ardından savcılığa sevk edileceği öğrenildi.



3 KREDİ KARTI ÇALMIŞ



Restorant çalışanı Marcelo Cesar de Brito, Doğan'ın restoranda yemek yedikten sonra üç farklı kredi kartıyla ödeme yapmaya çalıştığını ancak hiçbir kartın şifresinin doğru olmadığını belirtti.

Brito, para çekmek için ATM'ye gideceğini söyleyen Doğan'ın güvence olarak da yanındaki sırt çantasını bıraktığını ancak kendisinden şüphelendiği için Doğan'ı takip ettiğini anlattı. Restoranttan çıktıktan sonra şüpheli hareketleri nedeniyle polis tarafından tesadüfen durdurulan Doğan'ı takip eden restorant çalışanı, polise durumu anlatınca Doğan gözaltına alındı.



Aynı bölgede 29 Ağustos'ta bir Türk restoranında yaşanan hırsızlık olayının faili olabileceği şüphesiyle bu restorana götürülen Doğan, çalışanlar tarafından teşhis edildi.Doğan, Sao Paulo 78. Bölge Polis Merkezi'ne götürüldüğünde Herculano Jose isimli Brezilyalının çantası kaybolduğu için polis merkezine başvurduğu, Doğan'ın restorana bıraktığı çantanın ve kullanmaya çalıştığı kartların da Jose'ye ait olduğu ortaya çıktı.

Polise ifade veren Türk restoranı çalışanlarına göre, 29 Ağustos'ta restoranta giden Doğan, işletme sahibinin arkadaşı olduğunu söyleyerek çalışanlardan para istedi. Restorant sahibi yurt dışında olduğu için, çalışanların telefonla restorant müdürüne durumu anlattığı sırada kasada bulunan iki tableti çalan Doğan, tezgahın arkasına gizlenerek kaçtı. Restoranın güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüler polise verilerek suç duyurusunda bulunuldu.Türkiye'de hakkında çeşitli dolandırıcılık iddiaları bulunan Işın Karaca'nın eski kocası ve çocuğunun babası Sedat Doğan, Brezilya'da hırsızlıktan gözaltına alındı. Sao Paulo'da yemek yediği restorantta kredi kartı hırsızlığı yaptıktan sonra yolda polis tarafından durdurulan Doğan'ın gözaltına alındığı ve sorgusunun ardından savcılığa sevk edileceği öğrenildi.



3 KREDİ KARTI ÇALMIŞ



Restorant çalışanı Marcelo Cesar de Brito, Doğan'ın restoranda yemek yedikten sonra üç farklı kredi kartıyla ödeme yapmaya çalıştığını ancak hiçbir kartın şifresinin doğru olmadığını belirtti.

Brito, para çekmek için ATM'ye gideceğini söyleyen Doğan'ın güvence olarak da yanındaki sırt çantasını bıraktığını ancak kendisinden şüphelendiği için Doğan'ı takip ettiğini anlattı. Restoranttan çıktıktan sonra şüpheli hareketleri nedeniyle polis tarafından tesadüfen durdurulan Doğan'ı takip eden restorant çalışanı, polise durumu anlatınca Doğan gözaltına alındı.



Aynı bölgede 29 Ağustos'ta bir Türk restoranında yaşanan hırsızlık olayının faili olabileceği şüphesiyle bu restorana götürülen Doğan, çalışanlar tarafından teşhis edildi.Doğan, Sao Paulo 78. Bölge Polis Merkezi'ne götürüldüğünde Herculano Jose isimli Brezilyalının çantası kaybolduğu için polis merkezine başvurduğu, Doğan'ın restorana bıraktığı çantanın ve kullanmaya çalıştığı kartların da Jose'ye ait olduğu ortaya çıktı.

Polise ifade veren Türk restoranı çalışanlarına göre, 29 Ağustos'ta restoranta giden Doğan, işletme sahibinin arkadaşı olduğunu söyleyerek çalışanlardan para istedi. Restorant sahibi yurt dışında olduğu için, çalışanların telefonla restorant müdürüne durumu anlattığı sırada kasada bulunan iki tableti çalan Doğan, tezgahın arkasına gizlenerek kaçtı. Restoranın güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüler polise verilerek suç duyurusunda bulunuldu.