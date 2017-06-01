İŞKUR YouTuber yetiştiriyor!

Giriş Tarihi: 1 Haziran 2017 Perşembe 00:51

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile, Google işbirliği yaparak gençlerin YouTuber yetiştirilmesini sağlayacak. İŞKUR ve Google, yeni gelir kapısı olacak YouTuber'lık eğitimlerine başladı. Bu doğrultuda altı ilde "Nasıl YouTuber olunur?" kursu verilecek.

Nasıl YouTuber olunur? YouTuber kursu hangi illerde verilecek?

İŞKUR ve Google tarafından yürütülmekte olan “Türkiye İçin Dijital Dönüşüm Hareketi” ile Türk gençlerine YouTuber'lık eğitimi verilecek. Türkiye'deYouTuber kanallarını kurarak milyonlarca para kazanmak için kapıyı arayacaklar. Kurs kapsamında Türkiye’den bu konuda para kazanan genç YouTuber’lar da örnek olarak gösterilecek.

Proje kapsamında İŞKUR, Üniversite İrtibat Noktaları aracılığıyla düzenlenen etkinliklerde bazı iller pilot il olarak ilk etapta eğitim verecekler. YouTuber kursu hangi illerde verilecek? Proje kapsamında; Bursa, Kayseri, Van, Gaziantep, Samsun ve Antalya’da öğrencilere yönelik olarak Google tarafından “Dijital Girişimcilik” ve “Nasıl YouTuber olunur?” ile ilgilerin üzerinde durularak gerekli eğitimler sağlanacak.

İŞKUR bu kursunu, girişimcilik kursu kapsamında vererek aynı zamanda kursiyerlere YouTube kanalı açmak için gerekli bilgileri sunacağı düşünülüyor. Sonraki dönemlerde talepler doğrultusunda farklı şehirleri de kapsayacak olan çalışma, uzun süreli olarak devam ettirilecek.

İŞKUR ve Google işbirliği ile İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Bursa’da da Girişimcilik Eğitim Programından yararlanan vatandaşlara yine Google tarafından “Dijital Girişimcilik Eğitimi” sunulacak.

(teknolojiks.com)