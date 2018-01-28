İslam dini kardeşlik esasları üzerine kuruludur

Giriş Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 16:29

HÜDA PAR Şanlıurfa İl Gençlik Kolları Başkanlığının düzenlediği ‘Sabah Namazıyla Diriliş’ programının bu haftaki durağı, şehrin tarihi mekânı Şanlıurfa Ulu Camisi oldu.

Kılınan sabah namazı sonrası cami avlusunda toplanan kalabalığa seslenen, İttihad-ul Ulema Üyesi Molla Emin Baytar, ‘İslam Kardeşliği’ üzerine bir sohbet yaptı.

Soğuk havaya rağmen programa katılan yaşlı genç, çocuk her kesin can kulağıyla dinlediği sohbette kardeşliğin toplum için ne kadar mühim bir durum olduğunu anlatan Molla Emin, İslam kardeşliğinin renk, ırk, dil ve mezhep gözetmediğini söyledi.

“Bu muazzam kalede bir gedik açmak için çok ciddi çabalar var”

Molla Emin Baytar sözlerine şöyle devam etti: “La ilahe illallah, Muhammed-ur Resulullah diyen herkes, İslam kardeşliği bağı ile birbirine bağlı olduğunu bilmeli. İslam kardeşliği, sınırları Allah tarafından belirlenmiş ve Resulullah efendimiz tarafından bizatihi uygulanmıştır. İslam Ümmetinin bu son asırda, birbiriyle kaynaşması, uyuşması, birliktelik oluşturması gerekirken ve bir binanın yapı taşları gibi sağlam bir şekilde, birbirine bağlı olması gerekirken, asabiyet, nesep, milliyetçilik ya da ırkı ön plana çıkarmak suretiyle ya da Allah muhafaza mezhep, meşrep anlayışlarını ön plana çıkarmak suretiyle, bu muazzam kalede bir gedik açmak için çok ciddi çabalar vardır. Ümmet böyle bir tuzağa düşmemek için kardeşlik müessesesini acilen ve çok sağlam bir şekilde yeniden inşa etmelidir.”

“Bizim anlayışımız inançta tevhid cemiyette İslam kardeşliği olmalıdır”

“Müslümanlar olarak anlayışımız inançta tevhid, Cemiyette ise sınırları bizatihi Allah-u Teâlâ tarafından çizilmiş bir İslam kardeşliği olmalıdır” diyen, Molla Emin Baytar, bu bakışın ümmet anlayışı olduğunu söyledi.

Molla Emin Baytar, “Bu Ümmet anlayışına sahip olduğumuz müddetçe, Allah Teâlâ tarafından sınırları belirlenmiş ve Peygamber efendimiz tarafından bizatihi mükemmel bir şekilde uygulanmış, Medine İslam toplumunda, Medine Vesikası ile isimlendirilmiş, pratiğinde ise, mükemmel bir netice vermiş olan, o anlayışla meseleye yaklaştığımız vakit, İslam Ümmetinin herhangi bir sorununun hal olmaması mümkün değildir.” şeklinde konuştu.

Program, Ulu Camide medfun olan, Mevlana Halid-i Bağdadi’nin küçük oğlu Şahabeddin Ahmed’in kabir ziyaretinden sonra son buldu.