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İsot çıkarırken elini makineye kaptırdı

Halfeti İlçesi'nde, biber ezmeye çalışan Vahide Kılıç, elin kıyma makinesine kaptırdı.

Giriş Tarihi: 9 Eylül 2017 Cumartesi 19:18
İsot çıkarırken elini makineye kaptırdı

Eli sıkışan kadını, itfaiye ekipleri kurtardı Edinilen bilgiye göre olay,  Halfeti ilçesine bağlı  Argıl Mahallesinde yaşayan 65 yaşındaki Vahide K, biber çekerken elini makineye kaptırdı.

Biber reçeli yapmak isterken eli makinede sıkışan kadının uzun uğraşlarına rağmen elini kurtaramadı. Olayın itfaiye ekiplerine bildirilmesi üzerine ekipler, spiral yardımıyla kadının makinede sıkışan elini çıkarmayı başardı.

Yaralı kadın olay yerine gelen ambulansla  Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı.

 

 

(sondakika.com)

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