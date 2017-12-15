İsrail Komünist Partisi'de Kudüs'ün başkent olmasına karşı

Giriş Tarihi: 15 Aralık 2017 Cuma 19:39

İsrail Komünist Partisi (MAKİ) Sözcüsü Efraim Benayun, “Bu karar, ABD yönetimi, İsrail hükümeti ve bazı gerici Arap rejimlerinin ortak kararıdır” diye konuştu.

BirGün’den Pınar Yüksek ve Mustafa Mert Bildircin’in haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun “barış ve refah” iddiasına karşın, bu kararın Kudüs’ün yanı sıra tüm bölge için yıkıcı etkisi olacağını söyleyen Benayun, “Kudüs’ü tanımlayabileceğiniz tek bir kimlik yok. Kudüs ne Arap ne Müslüman ne Hristiyan’dır. Kudüs insanlığın ortak değeridir ve öyle de kalacaktır” dedi. Türkiye halklarının Trump’ın hamlesine yönelik verdiği tepkiyi memnuniyetle karşıladıklarını belirten Benayun, Türkiye hükümetinin tepkisinin ise yanıltıcı olduğunu belirtti. Kudüs’ü, “İslam’ın başkenti” şeklinde tanımlamanın doğru olmadığının altını çizen Benayun, “Israrla altını çizmekte fayda var ki Kudüs ortak değerdir. Türkiye’nin Müslümanlık üzerinden çağrı yaparak destek beklemesi anlamsızdır” ifadelerini kullandı.

“ABD ÇIKMAZIN PARÇASI”

ABD’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararının ertelendiğini hatırlatan Benayun, “ABD kanlı ellerini Filistin ve Ortadoğu ülkelerinin üzerinden çekmelidir. Netanyahu da bu kanlı ortaklığa derhal son vermelidir” dedi. Benayun, ABD’nin Kudüs politikasındaki dramatik tavrının bugüne kadar hiç bu kadar net ve açık olmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

“ABD, İsrail ve Filistin arasında yıllardan beri süregelen çıkmaz için bir çözüm değil, bu çıkmazın bir parçasıdır. Trump’ın açıklaması, emperyalizmin, Siyonizm’in ve Arap rejimlerinin bölge için yaptıkları tehlikeli planların pratiğinden başka bir şey değildir. Netanyahu da bu durumu kendisi hakkında devam eden yolsuzluk soruşturmalarından uzaklaşmak için kullanmaktadır.”

ORTAK MÜCADELE ÇAĞRISI

Yaşananları, “Trump ve Netanyahu’nun tehlikeli macerası” şeklinde değerlendiren Benayun, “Dünya çapında protesto seslerini yükseltmeli, liderlerin suratlarına haykırmalıyız: ‘Katilsiniz!” diye konuştu. Benayun, 4 Haziran 1967’de belirlenen sınırlara bağlı kalınması gerektiğini savunarak, her iki ülkenin halkına da haklarını ve yaşamlarını savunmak için ortak mücadele çağrısında bulundu. Benayun son olarak, “Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulması gerekiyor” diye konuştu.

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