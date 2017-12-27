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İsrail'den ABD'ye 'İşgal Altında'ifadesini kullanmayın.

Büyükelçi Friedman, Dışişleri Bakanlığı'ndan, resmi belgelerde Batı Şeria için "işgal altında" ifadesini kullanmaya son vermesini istedi.

Giriş Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 14:49
İsrail'den ABD'ye 'İşgal Altında'ifadesini kullanmayın.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman'ın, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan, resmi belgelerde Batı Şeria için "işgal altında" ifadesini kullanmaya son vermesini istediği bildirildi.

İsrail devlet televizyonunun haberine göre, Büyükelçi Friedman, ABD Dışişleri Bakanlığından, Batı Şeria'yı işaret ederek, resmi belgelerde "işgal altında" ifadesini kullanmaya son vermesini istedi.

Dışişleri'nin bu talebi reddettiği ancak "üst düzey" baskılardan dolayı konuyu yakında masaya yatırmayı kabul ettiği belirtildi. Konuya ilişkin ABD ve İsrail tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

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