İsrail'den katil askerlere madalya

Giriş Tarihi: 1 Nisan 2018 Pazar 13:39

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, cuma günü Gazze-İsrail sınırında Filistinli göstericilere İsrailli askerlerin ateş etmesi ve 15 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından İsrailli askerlere soruşturma açılması çağrılarını reddetti. Lieberman, söz konusu askerlere 'madalya' verilmesi' gerektiğini söyledi.



İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, Gazze-İsrail sınırında en az 15 Filistinli'nin öldürülmesi sonrası Birleşmiş Milletler'in (BM) bağımsız bir soruşturma açılması çağrılarını reddetti.



Lieberman İsrail Ordusu radyosunda yaptığı açıklamada, "İsrail askeri gerekeni yaptı. Bence bütün askerlerimiz bir madalyayı hak ediyor" dedi.



BM ve ardından Avrupa Birliği (AB) peş peşe açıklamalarla ölümlere ilişkin bağımsız soruşturma açılmasını istemişti.



İsrail ise hayatını kaybedenlerin çoğunun "teröristlerden oluştuğunu" söyleyerek, Hamas ve diğer Filistinli örgütleri suçluyor.



Cuma günü İsrail-Filistin arasında 2014'teki Gazze Savaşı'ndan bu yana yaşanan en kanlı gündü.



Gazze'deki Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü için 65 km'lik sınırda onbinlerce Filistinli toplanmış, altı hafta sürecek protestolar öncesi buralara çadırlar kurmuştu.

Kaynak: hurriyet.com.tr