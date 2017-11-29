İstanbul'da FETÖ Operasyonu! 343'ü Asker 360 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı

Giriş Tarihi: 29 Kasım 2017 Çarşamba 09:23

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul genelinde FETÖ/PDY'ye yönelik önceden belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda bir çok kişi gözaltına alındı.

343 ASKER, 27 MAHREM İMAM HAKKINDA GÖZALTI KARARI

DHA'nın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ´nün TSKyapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 343'ü asker, 27'si mahrem imam olduğu iddiasıyla 360 şüpheli kişi hakkında gözaltı ve yakalama kararı verildi. Askerlerden 216'sının çeşitli rütbelerde muvazzaf olduğu öğrenildi. Askerlerden 7'sinin pilot olduğu kaydedildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Vatan Caddesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

(sondakika.com)