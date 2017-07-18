İstanbul'u Sel Vurdu, Şanlıurfa'yı Sıcaklar

Geçen hafta meteorolojinin sıcak hava dalgası uyarısının ardından İstanbul sabah saatlerinden itibaren etkili yağışa teslim olurken, Şanlıurfa'da kavurucu sıcaklar yeniden etkili olmaya başladı.
Şanlıurfa'da aşırı sıcaklar yüzünden uzmanlar, yaşlı ve çocukların öğlen saatlerinde dışarı çıkmamalarını önerirken, iş için çıkacaklarında mümkün mertebe güneşte fazla kalmalarının rahatsızlık vereceğini bol bol su tüketmelerini söyledi.
Aşırı sıcaklar yüzünden Şanlıurfa'da termometreler 58 dereceyi gösterdi.