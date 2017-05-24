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İstanbul'u Terk Eden Tatlıses, İzmir'e Yerleşti

'İmparator' lakaplı türkücü İbrahim Tatlıses İzmir'e yerleşti. Yeni albüm çalışmalarını buradan devam ettirecek.

Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2017 Çarşamba 14:21
İstanbul'u Terk Eden Tatlıses, İzmir'e Yerleşti

Uzun zamandır üzerinde çalıştığı albümünü henüz tamamlayamayan  İbrahim Tatlıses,  İzmir'e yerleşti.

İLK ZİYARETÇİLERİ KIZI VE DAMADI OLDU

Habertürk'ten Esin Övat'in haberine göre;  Bornova'daki lüks bir siteden ev alan İmparator, çalışmalarını burada sürdürme kararı aldı. Sanatçının ilk ziyaretçileri kızı Melek Zübeyde ve damadı oldu.

İZMİR'DE ŞUBE AÇMIŞTI

İmparator Tatlıses, sahibi olduğu çiğ köfte zinciri  İzmir  Narlıdere'de bir şube açmış şubenin fotoğrafını  Instagram hesabından paylaşmıştı.

 

 

(sondakika.com)

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