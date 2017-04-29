İşte Urfa'da ihraç ve göreve iadelerin tam listesi

Giriş Tarihi: 29 Nisan 2017 Cumartesi 21:41

OHAL kapsamında yayımlanan 690 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Şanlıurfa'da göreve iade edilen ve ihraç edilenlerin isimleri açıklandı.

KHK ile Şanlıurfa'da 8 personel görevine iade edilirken, 57 kişi ise ihraç edildi. İşte iade ve ihraçların tam listesi

Göreve İade Edilenler:

Ayfer Baykan -Hemşire

Zenep Doğan -Hemşire

İbrahim Teker -Uzman Doktor

Süleyman Gök -Uzman Doktor

Adem Kozan -Zabıt Katibi

Gökhan Dede- Veteriner Hekim

Yakup Salgut -Mühendis

Hıdır Kılıç - Meteoroloji Müd. Hizmetli

İhraç Edilenler

Ayşe Boloğur - Vaiz

Ali Bakadur - İmam Hatip

İbrahim Çiftçi - İmam Hatip

Neriman Öcalan -Ceza İnfaz Kurumu Katibi

Abdülkadir Polat - İnfaz ve Koruma memuru

Abdulsamet Ötünç - İnfaz ve Koruma memuru

Celal Altun - İnfaz ve Koruma memuru

Deniz Bayır - İnfaz ve Koruma memuru

Fatma Taş -İnfaz ve Koruma memuru

Fehmi Deniz- İnfaz ve Koruma memuru

Fırat Özgür- İnfaz ve Koruma memuru

Halil Durak -İnfaz ve Koruma memuru

Halil Şahin - İnfaz ve Koruma memuru

Hüseyin Çamur - İnfaz ve Koruma memuru

İbrahim Urucu - İnfaz ve Koruma memuru

İsa Yaldız - İnfaz ve Koruma memuru

Kazım Butakın - İnfaz ve Koruma memuru

Mehmet Güli Zeren - İnfaz ve Koruma memuru

Murat Sorgu - İnfaz ve Koruma memuru

Nihat Sancar - İnfaz ve Koruma memuru

Nizamettin Çiçek - İnfaz ve Koruma memuru

Osman Yavuz - İnfaz ve Koruma memuru

Ramazan Atçı - İnfaz ve Koruma memuru

Satık Çiftel -İnfaz ve Koruma memuru

Şeyhmus Akdağ - İnfaz ve Koruma memuru

Şükrü Taş -İnfaz ve Koruma memuru

Tugay Türkan - İnfaz ve Koruma memuru

Yasin Polat - İnfaz ve Koruma memuru

Yaşar Özşahin -İnfaz ve Koruma memuru

Yusuf Ulutaş - İnfaz ve Koruma memuru

Ali Yılmaztekin - Mübaşir

Mehmet Yurul - Öğretmen

Leman Gezen - Sosyolog

Ali Muratoğlu - Zabıt Katibi

Azime Uysal - Zabıt Katibi

Hüseyin Aker- Zabıt Katibi

Mehmet Fatih Kalender - Zabıt Katibi

Mustafa Ceylan - Zabıt Katibi

Yasemin Kara - Zabıt Katibi

Veysel Karani Çiğdem - İşçi

Mehmet Badıllı - Veteriner Hekim

Mehmet Yurtseven - Veteriner Hekim

Murat Rastgeldi - İşçi

Zeki Akgöz- Veteriner Hekim

Mehmet Çolak - Öğretmen

Mustafa Kemal Can- Öğretmen

Deniz Gezer - Şoför

Mehmet Ayaz - Orman muhafaza memuru

Kemalettin Efe - Orman muhafaza memuru

Hüseyin Sabuncu - Uzman Tabip

Duygu Aykan - Tabip

Erdal Abay - Tabip

Mahmut Uzunağaç - Tabip

Ali Öz - PTT Dağıtıcı

Mehmet Tombul - Memur

Mustafa Sürmeli - Memur

Adem Koyuncu - HRÜ Sözleşmeli Hemşire

Urfa Haber- ÖZEL