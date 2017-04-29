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İşte Urfa'da ihraç ve göreve iadelerin tam listesi

Resmi Gazete'de OHAL kapsamında yayımlanan 690 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile göreve iade edilen ve ihraç edilen Urfalıların tam listesi bu haberimizde.

Giriş Tarihi: 29 Nisan 2017 Cumartesi 21:41
İşte Urfa'da ihraç ve göreve iadelerin tam listesi
OHAL kapsamında yayımlanan 690 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Şanlıurfa'da göreve iade edilen ve ihraç edilenlerin isimleri açıklandı.

KHK ile Şanlıurfa'da 8 personel görevine iade edilirken, 57 kişi ise ihraç edildi. İşte iade ve ihraçların tam listesi

Göreve İade Edilenler:

Ayfer Baykan -Hemşire
Zenep Doğan -Hemşire
İbrahim Teker -Uzman Doktor
Süleyman Gök -Uzman Doktor
Adem Kozan -Zabıt Katibi
Gökhan Dede- Veteriner Hekim
Yakup Salgut -Mühendis
Hıdır Kılıç - Meteoroloji Müd. Hizmetli

İhraç Edilenler 

Ayşe Boloğur - Vaiz
Ali Bakadur - İmam Hatip
İbrahim Çiftçi - İmam Hatip
Neriman Öcalan -Ceza İnfaz Kurumu Katibi
Abdülkadir Polat - İnfaz ve Koruma memuru
Abdulsamet Ötünç - İnfaz ve Koruma memuru
Celal Altun - İnfaz ve Koruma memuru
Deniz Bayır - İnfaz ve Koruma memuru
Fatma Taş -İnfaz ve Koruma memuru
Fehmi Deniz- İnfaz ve Koruma memuru
Fırat Özgür- İnfaz ve Koruma memuru
Halil Durak -İnfaz ve Koruma memuru
Halil Şahin - İnfaz ve Koruma memuru
Hüseyin Çamur - İnfaz ve Koruma memuru
İbrahim Urucu - İnfaz ve Koruma memuru
İsa Yaldız - İnfaz ve Koruma memuru
Kazım Butakın - İnfaz ve Koruma memuru
Mehmet Güli Zeren - İnfaz ve Koruma memuru
Murat Sorgu - İnfaz ve Koruma memuru
Nihat Sancar - İnfaz ve Koruma memuru
Nizamettin Çiçek - İnfaz ve Koruma memuru
Osman Yavuz - İnfaz ve Koruma memuru
Ramazan Atçı - İnfaz ve Koruma memuru
Satık Çiftel -İnfaz ve Koruma memuru
Şeyhmus Akdağ - İnfaz ve Koruma memuru
Şükrü Taş -İnfaz ve Koruma memuru
Tugay Türkan - İnfaz ve Koruma memuru
Yasin Polat - İnfaz ve Koruma memuru
Yaşar Özşahin -İnfaz ve Koruma memuru
Yusuf Ulutaş - İnfaz ve Koruma memuru
Ali Yılmaztekin - Mübaşir

Mehmet Yurul - Öğretmen
Leman Gezen - Sosyolog
Ali Muratoğlu - Zabıt Katibi
Azime Uysal - Zabıt Katibi
Hüseyin Aker- Zabıt Katibi
Mehmet Fatih Kalender - Zabıt Katibi
Mustafa Ceylan - Zabıt Katibi
Yasemin Kara - Zabıt Katibi
Veysel Karani Çiğdem - İşçi

Mehmet Badıllı - Veteriner Hekim
Mehmet Yurtseven - Veteriner Hekim
Murat Rastgeldi - İşçi
Zeki Akgöz- Veteriner Hekim

Mehmet Çolak - Öğretmen
Mustafa Kemal Can- Öğretmen
Deniz Gezer - Şoför
Mehmet Ayaz - Orman muhafaza memuru
Kemalettin Efe - Orman muhafaza memuru

Hüseyin Sabuncu - Uzman Tabip
Duygu Aykan - Tabip
Erdal Abay - Tabip
Mahmut Uzunağaç - Tabip
Ali Öz - PTT Dağıtıcı
Mehmet Tombul - Memur
Mustafa Sürmeli - Memur
Adem Koyuncu - HRÜ Sözleşmeli Hemşire

 

Urfa Haber- ÖZEL

 

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