İşte Urfa'da ihraç ve göreve iadelerin tam listesi

KHK ile Şanlıurfa'da 8 personel görevine iade edilirken, 57 kişi ise ihraç edildi. İşte iade ve ihraçların tam listesi
Göreve İade Edilenler:
Ayfer Baykan -Hemşire
Zenep Doğan -Hemşire
İbrahim Teker -Uzman Doktor
Süleyman Gök -Uzman Doktor
Adem Kozan -Zabıt Katibi
Gökhan Dede- Veteriner Hekim
Yakup Salgut -Mühendis
Hıdır Kılıç - Meteoroloji Müd. Hizmetli
İhraç Edilenler
Ayşe Boloğur - Vaiz
Ali Bakadur - İmam Hatip
İbrahim Çiftçi - İmam Hatip
Neriman Öcalan -Ceza İnfaz Kurumu Katibi
Abdülkadir Polat - İnfaz ve Koruma memuru
Abdulsamet Ötünç - İnfaz ve Koruma memuru
Celal Altun - İnfaz ve Koruma memuru
Deniz Bayır - İnfaz ve Koruma memuru
Fatma Taş -İnfaz ve Koruma memuru
Fehmi Deniz- İnfaz ve Koruma memuru
Fırat Özgür- İnfaz ve Koruma memuru
Halil Durak -İnfaz ve Koruma memuru
Halil Şahin - İnfaz ve Koruma memuru
Hüseyin Çamur - İnfaz ve Koruma memuru
İbrahim Urucu - İnfaz ve Koruma memuru
İsa Yaldız - İnfaz ve Koruma memuru
Kazım Butakın - İnfaz ve Koruma memuru
Mehmet Güli Zeren - İnfaz ve Koruma memuru
Murat Sorgu - İnfaz ve Koruma memuru
Nihat Sancar - İnfaz ve Koruma memuru
Nizamettin Çiçek - İnfaz ve Koruma memuru
Osman Yavuz - İnfaz ve Koruma memuru
Ramazan Atçı - İnfaz ve Koruma memuru
Satık Çiftel -İnfaz ve Koruma memuru
Şeyhmus Akdağ - İnfaz ve Koruma memuru
Şükrü Taş -İnfaz ve Koruma memuru
Tugay Türkan - İnfaz ve Koruma memuru
Yasin Polat - İnfaz ve Koruma memuru
Yaşar Özşahin -İnfaz ve Koruma memuru
Yusuf Ulutaş - İnfaz ve Koruma memuru
Ali Yılmaztekin - Mübaşir
Mehmet Yurul - Öğretmen
Leman Gezen - Sosyolog
Ali Muratoğlu - Zabıt Katibi
Azime Uysal - Zabıt Katibi
Hüseyin Aker- Zabıt Katibi
Mehmet Fatih Kalender - Zabıt Katibi
Mustafa Ceylan - Zabıt Katibi
Yasemin Kara - Zabıt Katibi
Veysel Karani Çiğdem - İşçi
Mehmet Badıllı - Veteriner Hekim
Mehmet Yurtseven - Veteriner Hekim
Murat Rastgeldi - İşçi
Zeki Akgöz- Veteriner Hekim
Mehmet Çolak - Öğretmen
Mustafa Kemal Can- Öğretmen
Deniz Gezer - Şoför
Mehmet Ayaz - Orman muhafaza memuru
Kemalettin Efe - Orman muhafaza memuru
Hüseyin Sabuncu - Uzman Tabip
Duygu Aykan - Tabip
Erdal Abay - Tabip
Mahmut Uzunağaç - Tabip
Ali Öz - PTT Dağıtıcı
Mehmet Tombul - Memur
Mustafa Sürmeli - Memur
Adem Koyuncu - HRÜ Sözleşmeli Hemşire
Urfa Haber- ÖZEL