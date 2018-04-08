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İşte yeni ŞUTSO meclis üyeleri

Şanlıurfa Ticaret Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri sonuçlandı. İşte yeni meclis üyeleri listesi

Giriş Tarihi: 8 Nisan 2018 Pazar 23:32
İşte yeni ŞUTSO meclis üyeleri

Şanlıurfa Ticaret Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerini heyecanı başladı.  Sabah 09.00 iki ayrı okulda oy verme işlemi başladı. 8660 üyesi bulunan 6110 üye oy kullanma yetkisini alarak sandık başına geçti. 29 meslek grubundan 80 meclis üyeliği için bugün seçimi yapıldı. Yaklaşık 19 aydır kayyum heyeti ile yönetilen ŞUTSO'da bugün yapılacak olan meclis üyesi seçimlerinden sonra önümüzdeki hafta Cuma gününe kadar ŞUTSO'nun yeni Başkanı, yönetimi ve meclis Başkanlık seçimi yapılacak.

 

 

İşte Meclis üyeleri şu isimler :

1.GRUP

1 AHMET ORUÇ

2 MİKAİL ZAHİT

2.GRUP

1 EYYÜP ÖNKOL

2 BEKİR BAYSOY

 

 

3.GRUP

1 SAİT AYDIN

2 AHMET ÖNKOL

 

4.GRUP

1 MUSTAFA SARI

2 SABRİ AKALTUN

3 APO YÜKSEL

 

5.GRUP

1 ASUMAN YAZMACI

2 CEMİL BAYIK

3 MUSA BAYDİLLİ

 

6.GRUP

1 MUSTAFA TAŞ

2 ŞEYHMUS DEMİREL

 

7.GRUP

1 MUSTAFA TUZ 

2 SÜLEYMAN ÇELİK

3 TARIK BELİT

 

8.GRUP

1 MEHMET PAYDAŞ

2 FURKAN YETİM

3 CEMAL BEYAZ

 

9.GRUP

1 ALİ EYYÜPOĞLU

2 SERHAT KARADAĞ

3 NECMİ ŞELLİ

 

10.GRUP

1 ADİL KILIÇ

2 ADEM ATMANİ

3 ABUZER AVCI

 

11.GRUP

1 MEHMET ÇALIŞKAN

2 İBRAHİM ŞENPA

3 ATİLLA MERAL

 

12.GRUP

1 ÖMER YİĞİT

2 KADRİ DOLAP

3 ŞEFİK ÇAPA

 

13.GRUP

1 MEHMET GÜNAK

2 MUSTAFA TAŞDÖNDÜREN

 

14.GRUP

1 MUSTAFA SONEKİNCİ

2 MEHMET KARADEMİR

3 MAHMUT KAYTAN

 

15.GRUP

1 İBRAHİM HALİL PELTEK

2 KUREYŞİ ÇELİK

3 MUSTAFA AŞIK

 

16.GRUP 

1 AHMET SABUR

2 AHMET ALTUN

 

17.GRUP

1 MEHMET ASLAN

2 BAKIR AMA

3 FETHİ ŞEKER

 

18.GRUP

1 SELÇUK KARAKUŞ

2 SELHATTİN ATEŞ

3 BEYAZKURT 

 

19.GRUP

1 MÜSLÜM KORKMAZ

2 BEDİR SÜZER 

 

20.GRUP

1 HASAN GÜLEL 

2 YETİMOĞLU

 

21.GRUP

1 ABDULLAH KAPLAN

2 HAMZA TAVAS 

3 ÜSTÜN ELEKTRİK 

 

22.GRUP

1 İBRAHİM TORU

2 MAHMUT YOĞUŞ 

3 ANADOLU OYUNCAK

 

23.GRUP

1 ABDULLAH ACI

2 CEMAL AZAR

 

24.GRUP

1 OKTAY DOĞAN 

2 ABDULKADİR GÜLLÜOĞLU

3 AFG MEDİCAL

 

25.GRUP 

1 MUSTAFA ZAHİT

2 MEHMET KÜLLAHLI

 

26.GRUP

1 MAHMUT AKASLAN

2 CUMA KORAK

3 AYGÜN

 

27.GRUP

1 MARUF KARADAĞ

2 HASAN YILMAZTEKİN

3 VEDAT POLAT

 

28.GRUP

1 MUSTAFA DİREKÇİ

1 MEHMET GÖKMEN 

 

29.GRUP

1 KADİR KILIÇOĞLU

2 KEMAL SÜT

3 METİN BAYDAR

 

 

 

 

kaynak: urfastar.com

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