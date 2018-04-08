İşte yeni ŞUTSO meclis üyeleri

Şanlıurfa Ticaret Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerini heyecanı başladı. Sabah 09.00 iki ayrı okulda oy verme işlemi başladı. 8660 üyesi bulunan 6110 üye oy kullanma yetkisini alarak sandık başına geçti. 29 meslek grubundan 80 meclis üyeliği için bugün seçimi yapıldı. Yaklaşık 19 aydır kayyum heyeti ile yönetilen ŞUTSO'da bugün yapılacak olan meclis üyesi seçimlerinden sonra önümüzdeki hafta Cuma gününe kadar ŞUTSO'nun yeni Başkanı, yönetimi ve meclis Başkanlık seçimi yapılacak.
İşte Meclis üyeleri şu isimler :
1.GRUP
1 AHMET ORUÇ
2 MİKAİL ZAHİT
2.GRUP
1 EYYÜP ÖNKOL
2 BEKİR BAYSOY
3.GRUP
1 SAİT AYDIN
2 AHMET ÖNKOL
4.GRUP
1 MUSTAFA SARI
2 SABRİ AKALTUN
3 APO YÜKSEL
5.GRUP
1 ASUMAN YAZMACI
2 CEMİL BAYIK
3 MUSA BAYDİLLİ
6.GRUP
1 MUSTAFA TAŞ
2 ŞEYHMUS DEMİREL
7.GRUP
1 MUSTAFA TUZ
2 SÜLEYMAN ÇELİK
3 TARIK BELİT
8.GRUP
1 MEHMET PAYDAŞ
2 FURKAN YETİM
3 CEMAL BEYAZ
9.GRUP
1 ALİ EYYÜPOĞLU
2 SERHAT KARADAĞ
3 NECMİ ŞELLİ
10.GRUP
1 ADİL KILIÇ
2 ADEM ATMANİ
3 ABUZER AVCI
11.GRUP
1 MEHMET ÇALIŞKAN
2 İBRAHİM ŞENPA
3 ATİLLA MERAL
12.GRUP
1 ÖMER YİĞİT
2 KADRİ DOLAP
3 ŞEFİK ÇAPA
13.GRUP
1 MEHMET GÜNAK
2 MUSTAFA TAŞDÖNDÜREN
14.GRUP
1 MUSTAFA SONEKİNCİ
2 MEHMET KARADEMİR
3 MAHMUT KAYTAN
15.GRUP
1 İBRAHİM HALİL PELTEK
2 KUREYŞİ ÇELİK
3 MUSTAFA AŞIK
16.GRUP
1 AHMET SABUR
2 AHMET ALTUN
17.GRUP
1 MEHMET ASLAN
2 BAKIR AMA
3 FETHİ ŞEKER
18.GRUP
1 SELÇUK KARAKUŞ
2 SELHATTİN ATEŞ
3 BEYAZKURT
19.GRUP
1 MÜSLÜM KORKMAZ
2 BEDİR SÜZER
20.GRUP
1 HASAN GÜLEL
2 YETİMOĞLU
21.GRUP
1 ABDULLAH KAPLAN
2 HAMZA TAVAS
3 ÜSTÜN ELEKTRİK
22.GRUP
1 İBRAHİM TORU
2 MAHMUT YOĞUŞ
3 ANADOLU OYUNCAK
23.GRUP
1 ABDULLAH ACI
2 CEMAL AZAR
24.GRUP
1 OKTAY DOĞAN
2 ABDULKADİR GÜLLÜOĞLU
3 AFG MEDİCAL
25.GRUP
1 MUSTAFA ZAHİT
2 MEHMET KÜLLAHLI
26.GRUP
1 MAHMUT AKASLAN
2 CUMA KORAK
3 AYGÜN
27.GRUP
1 MARUF KARADAĞ
2 HASAN YILMAZTEKİN
3 VEDAT POLAT
28.GRUP
1 MUSTAFA DİREKÇİ
1 MEHMET GÖKMEN
29.GRUP
1 KADİR KILIÇOĞLU
2 KEMAL SÜT
3 METİN BAYDAR
kaynak: urfastar.com