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İstiklal Marşı'nı en güzel okuma yarışması

Eruh ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 92. yıl dönümü ve 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma etkinlikleri kapsamında, İstiklal Marşını güzel okuma yarışması düzenlendi.

Giriş Tarihi: 14 Mart 2018 Çarşamba 20:56
İstiklal Marşı'nı en güzel okuma yarışması

Eruh Kaymakamlığı tarafından Eruh Halk Eğitim Konferans Salonu'nda düzenlenen yarışmada Eruh Anadolu İmam hatip Lisesinden Mehmet Çakay birinci, Eruh İMKB ortaokulundan Öznur İlhan ikinci, Eruh Mehmet Akif Ersoy Ortaokulundan Çimen Oğuz üçüncü seçildi.

Kaymakam Murtaza Dayanç, etkinliğin sonunda dereceye giren öğrencilere ödül verdi.

Programa, Eruh Kaymakamı Belediye Başkan Vekili Murtaza Dayanç, Eruh Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Aksu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çiftçi, STK temsilcileri, kamu kurumlarının amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. 

 

AA

 
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