İşverenler Dikkat Son 3 Gün

Giriş Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 18:16

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan 7020 sayılı yasa SGK’ ya borcu bulunan vatandaşlara büyük avantajlar sağlıyor.

Şanlıurfa Sosyal Güvenlik İl Müdürü İsmail Ünlü yaptığı yazılı açıklamada yapılan düzenleme ile prim borçlarından dolayı sağlık hizmetlerinden faydalanamayanlar, borçlarını yapılandırmaları halinde 60 günden fazla prim borçları bulunmamak kaydıyla, borçlarının ilk taksitini ödemelerinden sonra eş ve çocukları ile birlikte sağlık hizmetlerinden faydalanmaya başlayacaklardır. Borçlarını yapılandıran işverenler, borcu yoktur yazısı alabilecek, bu borçlarından dolayı haklarında icra takibi ve haciz işlemi yapılmayacak, en önemlisi teşviklerden yararlanabileceklerdir.

Kısaca söylemek gerekirse yapılandırma yap avantajı kap diyebiliriz. Vatandaşlarımız daha ayrıntılı bilgi için Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerine müracaat edebilirler. Borçluların, kapsama giren Kurum alacaklarını yapılandırabilmeleri için 30/6/2017 tarihi mesai bitimine kadar yere şahsen, posta veya 30/6/2017 saat 23.59 a kadar e-sigorta yoluyla başvuruda bulunmaları gerektiğini belirtti. 31 Mayıs 2017 tarihine kadar 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılıp da ilk taksit ya da peşin seçilmiş olması halinde peşin ödemeyi yapmayanların bu kanun (6736) kapsamındaki yapılandırılmış borçları 7020 sayılı Kanun kapsamında borçları yapılandırılmayacak. Ayrıca GSS borçları da bu kapsamda sayılmayacak.

Borçlu sigortalılar için son 3 gün 30 Haziran tarihine kadar mutlaka Sosyal güvelik merkezlerine başvuru yaparak borcu olup olmadığına bakıp varsa yapılandırma yapmaları gerekiyor. Aksi takdirde devletin sağladığı tüm avantajları kaybedecekler.

(urfastar.com)